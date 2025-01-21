Ev kadınlarına müjde: 1 Şubat’ta başlıyor; 15 bin TL ödeme yapılacak

2025 yılında hayata geçirilecek olan yeni çalışma sistemiyle birlikte ev kadınlarına gelir kapısı açılıyor. Şubat ayı itibariyle başlayacak olan projeyle birlikte, ev kadınlarının evden çalışarak gelir etme imkanları olacak.Ev kadınlarının ve üniversite öğrencilerinin dahil edildiği söz konusu proje, belirli iş kollarında 10 ay süreyle esnek saatlerde çalışma imkanı sunarak aylık 15 bin TL ödeme gerçekleştirilecek.Söz konusu bu yeni sistemle birlikte çeşitli nedenlerden ötürü ev dışında çalışma imkanı olmayan binlerce ihtiyaç sahibine iş imkanı sunulmuş olacak.Hükümet tarafından atılan bu yeni adımla birlikte, gençler ve kadınlar için iş gücüne katılımı artırılması hedefleniyor.Daha önce yalnızca üniversite öğrencilerini kapsayacağı duyurulan proje, ev kadınlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda, ev kadınları ‘home ofis' modeliyle evlerinden çalışarak maddi gelir elde edebilecek.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu proje başlangıçta 12 bin lira olarak belirlenen ödeme tutarını 15 bin lira olarak güncellendi.Üniversite öğrencileri part-time olarak kamu alanlarında çalışırken, ev kadınları ise evden yürütülebilecek görevlerde yer alacak. Projede çalışma saatlerinin esnek olması sayesinde özellikle çocuklu kadınların çalışma düzenlerini kendileri belirlemelerine imkân tanınacak.