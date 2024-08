Mühendis Erhan Mataracı: Şehir planlarının en büyük eksiği desalinasyon sistemi

Malzeme Mühendisi Erhan Mataracı, tüm dünyada su açlığının her geçen gün arttığını belirterek, bunun önünü almak için acilen desalinasyon yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. 2050 yılına kadar küresel su açlığının 5 kat artacağının ön görüldüğü bilgisini veren Mataracı Group CEO'su Erhan Mataracı, "Desalinasyon tesisi dediğimiz şey deniz suyunu ters ozmoz yöntemiyle arıtıp içme suyu veya kullanma suyu hâline getirmek. Deniz suyu bu yöntemle, tesislerde kullanmak üzere kullanım suyu veya şehirlerde kullanmak üzere içme suyu haline getirilebiliyor." dedi."Günümüz teknolojisinin, günümüz mühendisliğinin bize sunduğu imkanlardan faydalanabiliriz" diyen Mataracı, şunları söyledi:"İstanbul'da sulama yapan birçok yer görüyoruz. En azından bu alanlara desalinasyon suyu ile sulama yapabiliriz. Çevre ile alakalı bazı tereddütleri olanlar var, denizdeki canlılara zarar verdiği ile alakalı. Suyun çekişinden, vakumundan kaynaklı bir miktar deniz canlısına zarar verilebilir ama çok ciddi miktarda olacağını düşünmüyorum. Aslında bakarsanız susuzluk veya sudaki atıklar çok daha fazla deniz canlısı öldürüyor. Türkiye’de de bu tarz bir proje çalışması başlatan birkaç belediye var. Onlar desalinasyon tesisi yapmışlar ve sudan faydalanıyorlar. Dört bir tarafımız denizle çevrili iken su problemi yaşamamız çok mantıklı değil. Kullanım suyu olarak yeterli kaliteye gelmese bile farklı amaçlarla kullanılabilir. Yapan belediyelerimiz var, ben artırılması gerektiğine inananlardanım.""MALİYETİ OLDUKÇA DÜŞÜK"Desalinasyon tesisinin büyük bütçeler gerektirmediğini ifade eden Mataracı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maliyeti çok yüksek bir proje değil. 22 bin metreküplük projenin maliyeti 30-40 milyon dolar arasında diyebiliriz. Türkiye’deki şehir plancılığı yapılırken bazı eksikler olduğunu düşünüyorum. Mevcut durumda kaç kişi yaşayabilir? Bu insanların ihtiyacı nedir? Nasıl bir altyapı çalışması gerekli? Çok basit bir hesap. Bunlarda eksikliklerimiz olduğu için her sene susuz kalır mıyız gibi bir tartışma yaşıyoruz. Ancak hiç kimse 'Biz her yıl susuz kalıyoruz, bunun çözümü yok mu?' diye sormuyor. Şehir planlamayla alakalı eksiklerimiz nedir, fazlalarımız nedir bunlar yeterince tartışılmıyor. Desalinasyon sisteminin başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hayata geçirilmesi su sorunumuzu büyük oranda çözecektir."