Brezilya'da 62 kişi kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Parana eyaletindeki Cascavel'den Sao Paulo'nun Guarulhos şehrine giden içinde 62 kişinin olduğu Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi uçak, Vinhedo kentine düştü.Sao Paulo Eyalet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasını doğruladı.Kaza bölgesine yedi itfaiye ekibi gönderildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın bir ağaç kümesine doğru hızla alçaldığı ve sonrasında büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde meydana gelen kazanın ardından yaptığı açıklamada,Herkesin ayağa kalkmasını ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasını rica ediyorum. Çünkü Sao Paulo'daki Vinhedo şehrinde 58 yolcu ve 4 mürettebat bulunan bir uçak düştü ve görünüşe göre hepsi hayatını kaybettidedi.Yetkililer, küçük çift motorlu yolcu uçağının Parana eyaletindeki Cascavel şehrinden Sao Paulo'ya doğru yola çıktığını belirtti. Uçağın yerel saatle 13.30 sıralarında sinyalini kaybettiği öğrenildi.Brezilya Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşerken bir binaya hasar verdiğini ancak binada kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Voepass Hava Yolu tarafından yapılan açıklamada ise, “Kazanın nasıl meydana geldiği hakkında henüz bir doğrulama yok” ifadeleri kullanıldı.