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Beyaz Gazete
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İsrail açıkladı: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif öldürüldü

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif’in 13 Temmuz’daki saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail açıkladı: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif öldürüldü
Ekleme: 1.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 1.08.2024 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
İsrail açıkladı: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif öldürüldü
İsrail, yıllardır yakalayamadığı 'misafir' kod adlı Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'a gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail açıkladı: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif öldürüldü

7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olarak adı geçen Deif, Gazze tünellerinin mimarı olarak biliniyor.