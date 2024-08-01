İsrail açıkladı: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif öldürüldü
İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif’in 13 Temmuz’daki saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail, yıllardır yakalayamadığı 'misafir' kod adlı Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'a gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.
7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olarak adı geçen Deif, Gazze tünellerinin mimarı olarak biliniyor.