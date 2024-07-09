Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturması sürüyor.Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi.Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma yapıldı.Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen gözaltına alındı.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Öte yandan geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Çektiği videoda 'Ben sıradan bir insanım.' diyen, 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konmuştu.Ayrıca Neslim Güngen, “Dilan Polat'ı sektöre ben soktum.” sözleriyle dikkat çekmişti.Yine Neslim Güngen, para saçtığı videoları ve kocasının kendisini aldattığını ifşa etmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!"Fenomenler" soruşturması kapsamından düzenlenen ve sosyal medya fenomenleri Neslim-İnanç Güngen'in de aralarında olduğu 54 kişinin gözaltına alındığı operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detaylarıyla açıkladı."SAHTE BELGELERLE ARACILIK" İDDİASI...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla 25 ilde düzenlenen "KUYU-8" operasyonlarında; sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içerisinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 134 adrese düzenlenen operasyonda; Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin; sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri, sahte CE belgeleri düzenleyerek, herhangi bir UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı "Taksirle Yaralama" suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi" denildi.Açıklamanın devamında ise "Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu. Organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verildi.