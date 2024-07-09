Mansur Yavaş'ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal olay yerine giderek yerinde görüntüleyerek kolonların çürüdüğünü tespit etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne konunun araştırılması için AK Parti grubu olarak soru önergesi verdi. Önergede, kolonların ve krişlerin sağlamlığına ilişkin düzenlenen raporun olup olmadığı, sağlamlık testlerinin yapıldığı ve karot örneklerinin alınıp basınç testlerinin yapılıp yapılmadığı ifadeleri yer alıyor.Zafer Meydanı 5 bin 400 metrekarelik bir alanda yapılan çalışmalara 2023 yılı itibariyle başlandı. Özellikle çalışmaların yapılmasında 1952 yılında Emin Onat yapısının korunması hedeflendi. Projelendirilmesi yapılan yapının kolonlarının, duvarlarının ve kirişlerinin oldukça kötü ve kullanılmaz halde olduğu sadece revize edilemeyeceği, kurtarılamayacağı da ortaya çıktı. Ancak ABB'nin projeye devam ettiği ve mevcut yapıyı kullanmaya devam edeceği öğrenildi.Kızılay'ın göbeğinde yapılmakta olan 'Zafer Meydanı' projesindeki Öğrenci Merkezi inşaatının büyük tehlikeler içerdiği ifade ediliyor. Binanın kolon ve kirişlerinde betonların döküldüğü, içerisindeki demirlerin açıkta ve korozyona maruz kaldığı belirtiliyor. Çıplak elle kolonlar sökülmekte olup hepsi tamamen çatlamış ve ayakta zor duruyor.Bu binaya revize için nasıl müsaade edildiği ise tepki çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de inatla binayı revize ederek ayakta tutmaya çalışıyor ancak bu şekilde yapılması planlanan yapının, herhangi bir depreme karşı dayanıklı olmayacağı ifade ediliyor.İnşaat alanının bitişiğinde iş yeri bulunan ve aynı zamanda inşaat mühendisliği eğitimi almış bir esnaf ise, bu durumun kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirterek, 'Kızılay'ın göbeğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere toplu mezar hazırlanıyor. Birkaç gün sonra bu kolon ve kirişlerin etrafına kaplamalar yapılarak gizlenecek ve masum gençler bu mezarlıkta ölüm bekleyecekler. Bu binanın çökmesi için depreme gerek yok, en küçük sarsıntıda çöker. Bunun hesabı Ankara Büyükşehir Belediyesine sorulmalıdır,' dedi.ABB'nin projelerinde daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiği açıkça ortada duruyor. Zafer Çarşısı'nın ve projede yer alan diğer yapıların, hem güvenlik hem de işlevsellik açısından uygun hale getirilmesi, Ankara'nın ve Ankaralıların yararına olacak, aksi halde farklı facialara zemin hazırlayabilir.AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal ise, AK Parti Grubu olarak proje hakkında soru önergesi verdiklerini söyledi.Ünal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından Zafer Meydanı yeniden düzenlenmekte olup bu meydanda Zafer Çarşısı üzerinde bulunan ve daha önce yıllarca Giyim Dünyası Mağazası olarak hizmet veren bina tadilat yapılarak yenilenmeye çalışılmaktadır. Binanın duvarları ve kolon ile kiriş kaplamaları söküldükten sonraki görüntüsü tam bir facia.Adeta deprem yaşamış ya da savaşa maruz kalmış bir bina görünümündedir. Binanın yükünü taşıyan kolonlar ve kirişlerin betonları dökülmüş, çatlamış, aderansı (demiri sarma özelliği) gitmiş. Demirler açığa çıkmış ve aşırı bir şekilde korozyona maruz kalmış, etriye demirleri kopmuş, kısacası tamamen çürük bir binaya dönüşmüştür.Bir yapıda kolon ve kirişlerde çatlama, kırılma, dökülme, demirlerin açığa çıkması, aşırı korozyona maruz kalması, bu kolon ve kirişlerin mukavemetini ( gücünü) kaybetmesi ve yük taşıma özelliğinin zayıflaması binanın çökmesi demektir.''Bu süreçte kolon ve kirişlerin sağlamlığı noktasında belediye herhangi bir rapor düzenledi mi? Sağlamlık testleri yapıldı mı? Kolonlardan karot örnekleri alınıp basınç testleri yapılmış mıdır? Yapılmamıştır. Yapılsaydı ve karot örnekleri alınsaydı kolonlarda karot boşluklarının olması gerekirdi.Çıplak gözle bakıldığında dahi binanın çürük olduğu kolonların mukavemetini (yük taşıma gücünü) tamamen kaybettiği, Allah korusun en küçük bir sarsıntıda bu kolonların ve kirişlerin kırılma ve burulmasıyla çöküntü olacağı, binanın uzun ve orta kısmında kolon bulunmaması nedeniyle domino etkisiyle binanın tamamen çökmesi söz konusu olacaktır.Ayrıca binanın projesinde orta kısımlarda da kolon olduğu, ancak mağaza olarak kullanıldığı dönemde kolon kesildiği de iddia edilmektedir. Dolayısıyla bu binanın tadilatı derhal durdurulmalı ve bu bina tamamen yıkılarak yeniden yapılmalıdır. Bu haliyle tamamlanması durumunda felakete davetiye çıkarılacağı, gençlerimizin hayatının büyük bir risk altında olacağı çok açıktır.Kimse bu vebalin altından kalkamaz. Daha 15 ay önce yüzyılın depremini yaşamış bir ülkenin başkentinin göbeğinde böylesi çürük bir binayı büyük bir aymazlıkla kullanıma almak açıkça cinayettir. Felaket olmadan önlem alınması gerekmektedir.'