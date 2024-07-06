İstanbul'dan kan donduran olay! Metrelerce yükseklikten atladı

İstanbul'da yaşayan Sümeyye K. isimli 18 yaşındaki genç kız, dün akşam E-5 yolu üzerinden koşarak, kendisini intihar etmemesi için çabalayan vatandaşları dinlemeyerek metrelerce yükseklikten atladı.E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde 18 yaşındaki Sümeyye K., istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.Genç kızın gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışsa da, hiç kimseyi dinlemeden bir anda duvarın üstünde koşarak kendini aşağıya bıraktı.Korkunç dakikalar anbean kameralara yansırken, yola düşen 18 yaşındaki Sümeyye K. ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sümeyye K. tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.