İstanbul'dan kan donduran olay! Metrelerce yükseklikten atladı
İstanbul'da dün akşam saat 20.15 sularında görenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Sümeyye K. isimli genç kız kendini metrelerce yükseklikten aşağı attı.
İstanbul'da yaşayan Sümeyye K. isimli 18 yaşındaki genç kız, dün akşam E-5 yolu üzerinden koşarak, kendisini intihar etmemesi için çabalayan vatandaşları dinlemeyerek metrelerce yükseklikten atladı.
E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde 18 yaşındaki Sümeyye K., istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLADI
Genç kızın gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışsa da, hiç kimseyi dinlemeden bir anda duvarın üstünde koşarak kendini aşağıya bıraktı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Korkunç dakikalar anbean kameralara yansırken, yola düşen 18 yaşındaki Sümeyye K. ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sümeyye K. tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.
E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde 18 yaşındaki Sümeyye K., istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLADI
Genç kızın gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışsa da, hiç kimseyi dinlemeden bir anda duvarın üstünde koşarak kendini aşağıya bıraktı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Korkunç dakikalar anbean kameralara yansırken, yola düşen 18 yaşındaki Sümeyye K. ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sümeyye K. tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.