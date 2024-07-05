Yine CHP yine engelleme! TOKİ'ye karşı değilim dedi imar planlarını iptal etti

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Merkezli 11 ilde etkili olan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin yarattığı yıkım hafızalardaki tazeliğini korurken İzmir Büyükşehir Belediyesinden bu kadar da olmaz dedirten bir hamle daha geldi. Bu güne kadar başta Karabağlar olmak üzere İzmir'in bir çok ilçesinde vatandaşların TOKİ eli ile sağlıklı ve depreme dyanıklı konutlara ulaşmasını bakanlığın yaptığı imar planlarına açtığı davalarla geciktiren ya da engelleyen Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Bayındır İlçesi Canlı Mahallesinde bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde eski orman depolama alanına TOKİ tarafından toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını, askı süresi içinde Şehir Plancıları ve Mimarlar Odasının yaptığı itiraz doğrulusunda iptal etti. Geçtiğimiz günlerde TOKİ'ye karşı değilim açıklaması yapan Tugay'ın bu tavrı kafa karıştırdı.TOKİ, Bayındır'da giderek artan konut ihtiyacını karşılamak, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda, depreme dayanıklı. sağıklı konutlara ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Canlı mahallesinde eski orman depolama alanına toplu konut yapmak için harekete geçti.İmar planlarında resmi tesis alanı olarak işli olan yerin toplu konut alanına dönüştürülmesine ilişkin imar plan revizyonu geçen dönem Tunç Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediye Meüclisinde mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin onayı ile kabul edildi.Askıya çıkan planlara Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası itiraz etti. Araya yerel seçimler girdi. Dolayısı ile meslek odalarının yaptıkları itirazların karara bağlanması seçim sonrasına kaldı.Hafta başında Cemil Tugay başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri, Mimarlar ve Şehir Plancları Odalarının yaptığı itirazlar doğrultusunda imar planlarını iptal etti. AK Partili meclis üyelerinin yaptığı itirazlar da sonucu değiştirmedi. Karar ilçede TOKİ eli ile ev sahibi olmayı planlayan yüzlerce vatandaşta büyük hayal kırıklığına neden oldu.Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol toplu konut yapımına olanak tanyan imar planlarının iptal edilmesinden ötürü büyük üzüntü duyduklarını söyledi.İlçede ciddi anlamda konut sıkıntısı olduğunu belirten Bakıcıol: 'Canlı Mahallesi'nde TOKİ tarafından toplu konut yapılacak arsa vardı. Geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin oluru ile bu imar planlarını onayladı. Fakat son İzmir Büyükşehir Meclisi'nde bunun meslek odalırının yaptığı itiraz doğrultusunda gündemden kaldırıldığını imar planlarının iptal edildiğini duyduk, üzüldük. Bizim üzüldüğümüz nokta şu, ilçemizde konut sıkıntısı çekiliyor. Bayındır'da 143 konutlu TOKİ binalarımız yapıldı, hepsi dolu. Bunun yanında da 167 konutluk da kentsel dönüşümden yapılan binalarımız var. Özellikle sokakta dolaşırken vatandaşlarımız soruyorlar bize, 'Başkanım bu binaların satışları ne zaman olacak? Biz buna talipli olmak istiyoruz.' diye. Yine Canlı Mahallemizdeki, imar değişikliği olan bu TOKİ konutlarımız yapılsaydı, ilçemizdeki konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olacaktı. Belediye mecülisinden çıkan kararın halkın beklentileri doğrulusunda olmasını arzulardık ama Büyükşehir'in bunu gündemden çıkarması, Bayındır halkını son derece üzmüştür. Umut ederim ki bu yanlıştan bir an önce dönülür.'' ifadelerini kullandı.Bayındır'ın yeni hastaneye ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, ''Bu ihtiyacı gidermek için kamuya ait 41 bin metrekarelik bir alan vardı. Önceki dönemde AK Partili Belediye Başkanımız Uğur Demirezen, bu yeri, hastane yapılması için İçişleri Bakanlığı'ndan belediyeye devir aldı. Şu anda belediyenin uhdesinde. Ama Bayındır Belediye Meclisi'nden bu yerin satılması yönünde bir karar alınacağını duyuyoruz. Umut ederim ki benim duyumum yanlış olur. Eğer bu karar alınırsa, Bayındır'daki hastane yapma imkanı biraz daha zor olur. İnşallah bu yönde de karar Bayındır Belediyesi'nden de çıkmaz.'' dedi.Son günlerde Bayındır Belediyesi'nde işçi çıkartmalarının söz konusu olduğunu belirten Başkan Bakıcıol, ''Şu ana kadar duyduğumuz rakamlar 38. Bunun arkasından da yine işçi çıkarmaları olabileceğini düşünüyoruz. Öyle söylemler var. Ama biz Belediye Başkanımızdan bu kararından dönmesini istiyoruz. Çünkü seçim çalışmalarında 'İşçinin, emekçinin, alın teri ile çalışanın ekmeği ile oynamayacağız' diye söz verdi. İşçi çıkarma kararından vazgeçmesini arzuluyoruz.'' dedi.TOKİ'nin İzmir Karabağlar'da konut yapımına olanak tanıyan imar planları CHP'li Karabağlar belediyesi tarafınan açılan davalar sonucu 3 ez iptal edilmişti. Son olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarına askı süresi içinde İzmir Büyükşehir ve Karabağlar belediyeleri tekrar itiraz etmişti. Kurası çekilen knutların yapımına meslek odalarının ve CHP'li belediyelerin engellemesi nedeniyle 4 yıldır başlanamadı.