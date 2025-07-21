Böyle kansızlık görülmedi! İsrail'den skandal 'eşek' paylaşımı!

İsrail Dışişleri Bakanlığının Arapça X sayfasından, İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gazze'deki eşeklerin kurtarıldığına ilişkin haberi paylaşıldı.Paylaşımda, 'İsrail, Gazze'den eşekleri kurtararak insanca bakım için Fransa'ya nakletti.' ifadesine yer verildi.Bunun, Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve neden olduğu açlıkla yaklaşık 59 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in, 'insani yardım' çabalarını gösteren bir olay olduğu, buna karşın manşetlerde yer almadığı ileri sürüldü.İsrail ordusunun 'ihmal' ve 'yaralanmalardan' muzdarip eşekleri Gazze'den kurtararak özel bakım için Fransa'ya naklettiği belirtildi.KAN'ın bu konudaki haberinde 'heyecan verici ayrıntıların' yer aldığı iddia edildi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 8 bin 66 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 939 kişi yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 58 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 140 bin 980 kişi de yaralandı.27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 922 kişi öldürüldü, 5 bin 861 kişi yaralandı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.