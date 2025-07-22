Hakan Fidan'dan Suriye resti! 'Müdahale ederiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco ile Bakanlık'ta bir araya geldi.İki bakan, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, Hill ile ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Fidan, "İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın görevi haline gelmiştir" dedi.İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ülkeyi bölmeyi amaçladığını belirten Fidan, "Netanyahu'nun çıkarları Orta Doğu'nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.İsrail'in Suriye'de istikrarsızlık yaratmak istediğini belirterek, "Son 7 aydır bölge devletlerinin yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleri Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur" diyen Fidan, şöyle konuştu:İsrail ise Suriye'de barış, istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. Açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gereken bir gerçek var; çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. Netanyahu'nun çıkarları Ortadoğu'nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz.Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun.Fidan'a Suriye'nin Süveyda ilinde yaşanan çatışmalar ve Avrupa Birliği (AB) ile vize konusunda yaşanan son gelişmelere dair soru yöneltildi.Suriye'deki gelişmelerin kendilerini endişelendirdiğini belirten Bakan Fidan, "Suriye'nin güçlü ve istikrarlı olmasını istemeyen bölgesel aktörlerin" olduğunu belirterek bunun başında İsrail'in geldiğini söyledi.Türkiye'nin yıllardır devam eden diplomatik çabalarını hatırlatan Bakan Fidan, "Fakat İsrail bunun zıddına, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. Suriye'de olan son gelişmeler de bunun bir yansımasıdır" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki grupların bu tür kaosları fırsat bilmemesi gerektiğine dikkat çekti.Suriye'de yaşanan şiddet sarmalından Dürziler ve Bedevilerin tek başına çıkmasının mümkün olmadığına işaret eden Fidan, şunları söyledi:Merkezi hükümetin taraf tutmadan bölgeye müdahale ederek olayları yatıştırması beklenirken 'Bölgede hükümetin asker bulundurmasını istemiyorum' bahanesiyle İsrail'in hem Şam'ı vurduğunu hem oraya doğru giden askerleri vurduğunu görüyoruz.Dürzi lider El Hicri'nin uzlaşmaya yaklaşmayan tutumuna işaret eden Fidan, merkezi hükümet güçlerinin Süveyda'nın çevresinde konuşlandığını hatırlattı.Vize konusunda da konuşan Hakan Fidan, AB ile vize konusunda devam eden sessiz bir diplomasi olduğunu belirtti.AB'nin aldığı vize kararının önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, kararın yeterli olmadığın kaydederek, "Bizim hedefimiz vize serbestisi" diye konuştu.Bakan Fidan, Türk firmalarının El Salvador'da önemli yatırımlarının olduğunu, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek istediğini, mevkidaşı ile savunma sanayi alanındaki potansiyel iş birliğini de ele aldıklarını belirtti.Bu hafta İstanbul'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacağını belirten Fidan, bu hafta Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı umduklarını kaydetti.Bakan Fidan, İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki nükleer görüşmelere de cuma günü İstanbul'un ev sahipliği yapacağını hatırlattı.