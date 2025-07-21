Alman medyası Türk İHA’sını manşete taşıdı! 'Başkan Erdoğan onunla Karadeniz’e hükmetmek istiyor'

Almanya'nın en büyük dijital haber kuruluşlarından biri olan T-Online, Türk savunma sanayisi ürünü Talay insansız hava aracı (İHA) hakkında dikkat çeken bir haber yayımladı.T-Online, haberinde 'Başkan Erdoğan onunla Karadeniz'e hükmetmek istiyor' ifadelerini kullandı ve Türk yapımı İHA'ya övgüler yağdırdı.Alman haber kuruluşu, insansız silah sistemlerinin geleceğin savaş alanlarına hükmedeceğini belirterek, 'Türkiye'den, büyük askeri potansiyele sahip yeni bir silah türü geliyor' ifadelerini kullandı.T-Online haberinde ek olarak şunları söyledi: 'Türkiye, Talay adını taşıyan ve su yüzeyinde operasyon yapmak üzere özel olarak geliştirilen yenilikçi bir kamikaze İHA tanıttı. İnsansız hava aracı, Solid Aero adlı üretici tarafından İstanbul'da düzenlenen uluslararası savunma sanayi fuarı IDEF 2025'te kamuoyuna sunuldu.'Habere göre, yeni savaş aracının en dikkat çeken özelliği, yer etkisi (ground effect) adı verilen aerodinamik bir fenomeni kullanması. Bu sayede yalnızca yaklaşık 30 santimetre yükseklikte, su yüzeyine çok yakın uçabiliyor. Bu alçak irtifa, İHA'nın tespit edilmesini zorlaştırıyor ve radar destekli savunma sistemleri tarafından izlenmesini güçleştiriyor.T-Online, Talay'ın iki farklı şekilde kullanılabildiğini bildirdi. Alman haber kuruluşu, 'Talay, maksimumda saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 300 kilometreye kadar menzile sahip. Yaklaşık üç saatlik bir uçuş süresi olan İHA, 30 kilogramlık bir savaş başlığı ile donatılmış. Toplam ağırlığı ise yaklaşık 60 kilogram. Üretici firma iki ana kullanım senaryosu öngörüyor.' ifadelerini kullandı.Buna göre Talay, ya su yüzeyine çok yakın şekilde düşük irtifalı bir uçuşla hedefe ulaşabiliyor ya da hedefe yaklaştığında 'pop-up' manevrası olarak bilinen ani bir yükselişle daha yüksekten saldırı gerçekleştirebiliyor.Alman haber kuruluşuna göre savunma uzmanları, Talay'ın tanıtımını Ankara'nın stratejik bir mesajı olarak yorumluyor. Özellikle Karadeniz'deki jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında. Türkiye, uzun süredir insansız silah sistemleri alanındaki kabiliyetlerini geliştiriyor ve Bayraktar TB2 ile görünmezlik teknolojisine sahip Anka-3 gibi modellerle uluslararası alanda dikkat çekmiş durumda.T-Online, Talay'ın, deniz savunmasında yeni bir sayfa açabileceğini bildirdi. Haberde, 'Özellikle Talay'ın tanıtımı, mevcut deniz savunma stratejilerinde değişikliğe yol açabilecek potansiyele sahip. Şu anakadar geliştirilen birçok sistem kara operasyonlarına odaklanırken, bu yeni deniz İHA'sı, deniz savunmasının zayıf noktalarını hedef alıyor.' ifadeleri kullanıldı.Alman haber kuruluşu, Talay'ın yakında Türk donanmasına teslim edilebileceğini belirtti. T-Online haberinde, 'Üretici firmanın açıklamasına göre, Talay'ın seri üretimi Ekim 2026'da başlayacak. İlk kez 2027'nin başlarında Türk Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girebilir. Sistem ne zaman ve hangi ülkelere ihraç edilecek, henüz belirsiz. Ancak başka ülkelerden ilgilenmesi muhtemel. Özellikle uzun kıyı şeritlerine sahip veya deniz sınırları gergin olan ülkeler için bu teknoloji oldukça cazip olabilir.' sözlerini kullandı.T-Online haberinde son olarak şu ifadeleri kullandı: 'Talay'ın geliştirilmesi, otonomi, görünmezlik ve hassasiyet gibi unsurların ön planda olduğu insansız sistemlerin artan askerileşmesi sürecine dahil oluyor. Savunma uzmanları, neredeyse görünmez şekilde ve yüksek hızla saldırı gerçekleştirme kapasitesinin, gelecekteki çatışma senaryolarını değiştirebileceğini vurguluyor. Türkiye'nin geliştirdiği bu yeni İHA, otonom silah sistemleri alanındaki küresel silahlanma yarışında bir başka parça olabilir.'