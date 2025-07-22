Valilik duyurdu! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 'İDEF 2025 Fuarı' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Valiliği, 'İDEF 2025 Fuarı' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahı duyurdu. Yapılan açıklamada, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, İDEF 2025 Fuarı programı kapsamında 22- 27 Temmuz tarihleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.Kapanacak yollar; Atatürk Havalimanı Yolu (Ana Nizamiye Önü Kavşak İle Kargo Terminali Binası Arası, Yeni Havalimanı Caddesinden İstanbul Fuar Merkezi Ayrımları, Atatürk Caddesi (Dünya Ticaret Merkezi İle İstanbul Fuar Merkezinden Yeni Havalimanı Caddesi Katılım Arası Tüm Yollar ), Osman Hamdibey Bulvarından Yeni Havalimanı Caddesine Çıkan Bağlantı Yolu, Atatürk Havalimanı Ana Nizamiye Önü Kavşaktan Ana Nizamiye İstikametine Çıkan Yollar' ifadelerine yer verildi.Alternatif güzergah ise, 'Yeni Havalimanı Caddesi' olarak açıklandı.