Suriye lideri Ahmed Şara'ya 7 ayda 3 suikast girişimi! Hayatını Türkler kurtardı

Suriye'de 12 Aralık 2024'te Beşar Esad rejimini devirerek iktidara gelen HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) lideri Ahmed Şara, ülkede onlarca yıl süren diktatörlüğü sona erdirdi.Esad'ın halk üzerinde kurduğu kanlı baskıyı sonlandıran Şara, uzun soluklu çatışmaların ardından özellikle güneyde ve İdlib hattında rejim yanlısı unsurları bölgeden uzaklaştırarak Suriye'de yeni bir dönemin kapısını araladı.Bu süreçte, Türkiye hem siyasi hem insani olarak Suriye halkının özgürlük mücadelesine destek verdi.Yeni yönetimin istikrar kazanması, bölge halkında umut yaratırken, bazı dış güçlerin rahatsızlığını da beraberinde getirdi.Nitekim İsrail'in en popüler gazetelerinden Yedioth Ahronoth, yayımladığı özel haberde Ahmed Şara'ya son 7 ayda 3 kez suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.Haberde, bu girişimlerin arkasında DEAŞ bağlantılı unsurlar olduğu belirtilirken, Şara'nın özellikle ilk saldırıda “Türk güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde hayatta kaldığı” vurgulandı.İlk girişim, Ahmed Şara'nın başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı 'Kasrü'l Şaab' çıkışında yaşandı.Şüpheli bir hareketliliği fark eden Türk güvenlik güçleri, saldırganı etkisiz hale getirerek olası bir suikasti engelledi.İsrail kaynakları, saldırının Türk birimleri tarafından engellendiğini ve “Şara'nın hayatını Türkler kurtardı” ifadelerine yer verdi. Olayın ardından Şara'nın, halk desteğini sarsmamak adına saldırıyı kamuoyuna duyurmama kararı aldığı belirtildi.İkinci girişim, Suriye'nin Ürdün sınırına yakın Dera vilayetinde meydana geldi. Ahmed Şara'nın bölgeye yaptığı bir ziyaret sırasında, Suriye ve Türk güvenlik birimleri konvoy güzergâhında şüpheli iki kişiyi tespit etti.Güzergâhın anında değiştirilmesi sayesinde saldırı planı boşa çıkarıldı.Bu olay da kamuoyuna yansıtılmadı.Üçüncü ve en tehlikeli girişim, Şam içindeki sabit güzergâhlardan birinde gerçekleşti.İsrail basını, Şara'nın sık kullandığı bir güzergâh üzerinde kurulan silahlı pusunun son anda fark edilerek bertaraf edildiğini öne sürdü.Bu girişimin ardından Şara'nın ani bir kararla Şam'dan ayrılması, hem yerel hem de uluslararası çevrelerde spekülasyonlara yol açtı.Şara'nın, tüm saldırı girişimlerine rağmen olayların kamuoyuna duyurulmaması yönünde talimat verdiği, hem İsrail hem de Arap medyasındaki haberlerde ortak vurgulandı.Bu tutumun arkasında ise halk nezdindeki 'yenilmez lider' imajının korunması stratejisi olduğu ifade ediliyor.