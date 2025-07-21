Şehidin Emaneti Zirvede: Ali Cihad Kantarcı YKS’de Türkiye 577’ncisi Oldu

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın oğlu Ali Cihad Kantarcı, YKS 2025’te dil alanında Türkiye 577’ncisi olarak babasına ve vatanına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Kantarcı'nın başarısı, hem ailesini hem de İmam Hatip camiasını gururlandırdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol isimlerinden biri olan ve Çengelköy’de şehit düşen Halil Kantarcı'nın emaneti olan oğlu Ali Cihad Kantarcı, bu yıl açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarında dil alanında Türkiye 577’ncisi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören Ali Cihad, gösterdiği bu büyük başarıyla hem ailesini hem öğretmenlerini hem de ülke genelindeki İmam Hatip camiasını sevince boğdu.

Henüz küçük yaşta babasını kaybeden ve o günden bu yana şehit evladı olmanın sorumluluğunu onurla taşıyan Ali Cihad Kantarcı, azmi, disiplini ve çalışkanlığıyla örnek bir öğrenci profili çizdi.

İmam Hatip Liseleri son yıllarda üniversiteye giriş sınavlarında elde ettikleri başarılarla akademik alandaki iddialarını her geçen yıl artırıyor. Ali Cihad’ın başarısı, bu okullarda verilen eğitimin sadece manevi değil, aynı zamanda bilimsel yönden de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.