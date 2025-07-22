ABD basını tarih verdi! Türkiye'nin Eurofighter alımında sona yaklaşıldı

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımında sona yaklaşıldı.Yaklaşık 5,6 milyar dolarlık anlaşmanın bu hafta içinde duyurulabileceği ifade edildi.Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Türkiye'nin, yaklaşık 40 adet Eurofighter savaş uçağını kapsayan anlaşmayı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklayabileceği öne sürüldü.Ancak alınacak uçak sayısının ve anlaşmanın büyüklüğünün kesinleşmediği, müzakerelerin sürdüğü belirtildi.WSJ'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bu yıl sonuna kadar Türkiye ile inceleme ve test planı anlaşması imzalamayı hedeflediğini söyledi.Eurofighter, Avrupa'nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.Erdoğan, 'İngiltere Başbakanı Sayın Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığım görüşmelerde onların konuya olumlu baktıklarını gördüm ve inşallah bu adımları da atacağız.' dedi.Starmer, geçen hafta Merz'i Londra'da ağırlamış, iki lidere Eurofighter ihracatı sorusu yöneltilmişti.Merz, 'Bu uçakları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız?' sorusunu şöyle yanıtlamıştı:İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz.