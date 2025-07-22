Bungalovdaki rezalette yeni gelişme! Gizli kamera ile herkesi izlemişti...

Skandal olay, Sakarya Sapanca'da yaşanmıştı… Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Sapanca'ya tatile giden Mesut Kozan, eşi ve küçük kızı ile bungalov kiralamıştı. Kozan ailesi güzel bir gün geçirdikten sonra hava kararınca bungalovda ışıkları yaktığında avizede yanan kırmızı ışığı fark edince şok yaşamıştı.İnceleme yapan baba Mesut Kozan, avizede 360 derece çekim yapan gizli kameraya rastlamıştı. Yatak odasındaki jakuzinin üzerindeki avizenin içine yerleştirilen gizli kamerayı fark eden baba soluğu poliste almıştıŞikayetçi olan Kozan, "Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üzerinde, 360 derece görsele sahip bir ampul vardı. Biz de Jakuziyi kullandık. Jakuzi kızımın olduğu yerde idi. Bizden önce bungalova giden insanlar muhakkak kayıt altına alınmıştır. Bunu nerede kullanabilirler? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan ve tepki gösteren baba Mesut Kozan "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" açıklaması yapmıştı.Şikayet üzerine bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek tutuklanmıştı. Öte yandan kameranın üzerinde Tansel Soyçiçek'in parmak izi çıkmıştı. Mide bulandıran rezalette yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre iki şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlayıp dava açıldı.Mağdurların avukatı Meltem Öztürk Reis "Bütün Türkiye'yi rahatsız eden bir olaydı, yargılamasının da bu hassasiyetle yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bungalovların sahibi ve işletmecisi Hüseyin Koşuk'un daha önceki ifadesinde, "Benim iki tane bungalovum var. Olay gecesi diğer bungalovda da misafir vardı. O bungalovda bir kamera bulunmadı. Bulunan kamerayla da benim ilgim yok. Bungalovda kalan çocuklu aileler, çocuklarını takip amaçlı takmış olabilir. Çocukların jakuziyi çok sevdiklerini ve çıkmak istemediklerini duymuşluğum vardı. Ben de mağdurum" savunması yapmıştı.Kamerada parmak izi bulunan işletme sahibinin arkadaşı Tansel Soyçiçek ifadesinde 'Parmak izim ampulde nasıl çıktı bilmiyorum. İnşaat zamanında bazı konularda yardımcı olmuştum ama bu inşaat bir yıl önceydi" diyerek kendini savunmuştu.