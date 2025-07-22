Savunma Sanayii Başkanı açıkladı! 'Şu anda aktif'

Değişen savaş paradigmalarına karşı savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle etkinliğini artıran Türkiye, askeri alandaki gücünü pekiştirdi.Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber'de katıldığı programda, Türkiye'nin savunmadaki kuvvet çarpanlarını ve bu alandaki dönüşümü detaylarıyla anlattı.Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak olan IDEF fuarında 'Çelik Kubbe' tanıtılacağını belirten Görgün, bu sene 33 ülkeden bakanların geleceğini söyledi.Görgün'ün açıklamaları şöyle:150 ülkeyi davet ettiklerini, 103 ülkenin ise daveti kabul ettiğini belirten Görgün, İDEF'te binin üzerinde katılımcı olacağını belirtti.İDEF fuarını normal şartlarda 4 gün yaptıklarını beliren Görgün, bu sene farklı olarak son iki hem profesyonellerin yanı sıra halka açacaklarını söyledi. Görgün, fuarın cumartesi- pazar günleri halka açık olacağını belirtti.Görgün, fuarda 50'nin üzerinde farklı araçların boy göstereceğini belirtti.Görgün, savunma sanayinde yerli ve millilik oranının yüzde 83'lere gelmiş durumda olduğunu belirtti.Türk savunma sanayii alanında Kıbrıs Barış Harekatı'nın çok büyük bir yeri olduğunu belirten Görgün, 'Bu kapsamda ASELSAN kuruldu.' dedi.Savunmada yapılan ihracata ilişkin konuşan Görgün, 2024'te 7.1 milyar dolar olduğunu söyledi.54 ilin savunma sanayii ihracatı yaptığını belirten Görgün, aynı zamanda 3 bin 500 farklı firma ile çalıştıklarını söyledi.'Savunma alanında büyük devletlerle yarışıyoruz.' diyen Görgün, her geçen gün şirketlerimiz kendini uluslararası alanda kendini gösterdiğini belirtti.İHA kamerasına ambargo konulduğunu hatırlatan Görgün, 'kendimiz ürettik' ifadelerini kullandı.Çelik Kubbe'nin İDEF'te tanıtılacağını belirten Görgün, 'Çelik Kubbe şu anda aktif durumda. Çelik Kubbe için sistemler şuan da seri üretimde ve bunlar bir araya getirerek ülke geneline entegre yapılması planlanıyor.' sözlerini kaydetti.Görgün, yapılan proje ve çalışmalarla 'Türkiye savunmada dünyanın ilk 10'una girecek.' diye konuştu.Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 6 KAAN uçağının siparişini aldıklarını belirterek teslimatın 2028'in sonuna doğru hedeflendiğini açıkladı.Görgün, akabinde TUŞAŞ'ın KAAN için seri üretime geçtiğini belirterek şöyle konuştu:'İnsansız hava araçlarımız daha yangın başlamadan önce kullanılabilir. Aynı zamanda yangın söndürmek için 2 ayrı platform da kurulabilir. Son dönemlerde NATO'nun önem verdiği programlara ev sahipliği yapıyoruz. Türk savunması NATO'da daha görünür.'Son günlerde çok konuşulan Eurofighter uçaklarına ilişkin konuşan Görgün, konuya ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını söyledi.