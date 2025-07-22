Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak. Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde ise sağanak etkili olacak. İşte 22 Temmuz Salı hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye bu hafta Cezayir'den 'fön' rüzgarlarının etkisiyle gelen sıcak havanın etkisi altında olacak.
SICAKLIK REKOR SEVİYELERDE
Yurdun büyük bölümü çöl sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar sıcağın özellikle salı ve çarşamba günü rekor seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
2 BÖLGEDE SAĞANAK UYARISI
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık