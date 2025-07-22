Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye bu hafta Cezayir'den 'fön' rüzgarlarının etkisiyle gelen sıcak havanın etkisi altında olacak.Yurdun büyük bölümü çöl sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar sıcağın özellikle salı ve çarşamba günü rekor seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°C Parçalı ve az bulutluANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutluISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLU BÖLGESİAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açıkParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°C Parçalı bulutluARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°C Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutluTRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkVAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutluERZURUM °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 40°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık