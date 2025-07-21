İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme: 8 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ilişkin bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İddialara göre, “rüşvet almak”, “rüşvet vermek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 8 kişi — Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit — çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geriye kalan 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişiler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "belirli aralıklarla imza atma" tedbirleri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınıp verildiği ve ihale süreçlerine dış müdahalelerde bulunulduğu iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda yeni delillere ulaşıldığı ve bu doğrultuda 18 şüpheli hakkında daha işlem başlatıldığı öne sürüldü.

İddialar üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, yetkili makamlar konuya ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor.