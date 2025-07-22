Bakanlık duyurdu! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde oyuncak ve temizlik malzemeleri kategorisindeki bazı ürünler hakkında toplatılma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde sağlığı riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.Bazı ürünlerin sağlığı tehdit ettiği belirlendi ve piyasada çekilme kararı verildi.Son yayınlanan bilgilere göre Can Top marka zıp zıp top ve Doa marka lavabo açıcının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.