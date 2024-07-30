CHP'li Belediye'ye ait kreşte skandal görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar

Korkunç olay Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi, o anlar kamera kaydına alındı. Öğretmenin öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı öğrenildi.Çocuğunun gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarının görüntülerinin ortaya çıktığını belirten baba Cengiz Özşaylan ayrıca bir de açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de belirtildi.Özşaylan, 'Olayın ardından bir belediye yetkilisi bize hediyeler teklif etti ancak kabul etmedik. Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi.Bize görüntüler verilmedi. Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı' dedi.