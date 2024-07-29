Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyon çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşte olay yerinden görüntüler...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyon çarpıştı.Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.