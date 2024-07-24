Acılı ailelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür! 'Dik duruşunu ve önce insan demesini değerli buluyoruz”

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, kızının mezarı başına gelip komisyonda yaşanan gerginlikle ilgili kendisine destek açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Baba Pınar, 'Cumhurbaşkanımızın bu başıboş köpek sorunu konusunda dik duruşu, asala kimseye taviz vermemesi, dik duruşunu ve önce insan demesini çok değerli buluyoruz çünkü birçok parti vekili bunu diyemedi' dedi.Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken refleksle yola çıkınca kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından, kızının mezarına geldi. Kızına dua okuyup, mezar taşını öpen Baba Murat Pınar, geçen hafta TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaşananlara değindi.'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN' DİYEN BİR VEKİLİ ALKIŞLADIĞIMIZ İÇİN EŞİME BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİLER'Acılı bir aile olarak oraya bir sorunu anlatmak için geldiklerini belirten Pınar, eşine yapılan davranışların kabul edilemez olduğunu kaydetti. Murat Pınar, 'Bunu biz ne yaptık deyip başlarını öne eğerek dinlemek yerine, önce insan diyen, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir vekili alkışladığımız için eşime bir saldırı gerçekleştirdiler. Biz bugüne kadar yapılan hiçbir saldırıda susmadık. Başka Mahra'lar olmasın diye kurduğumuz derneğin verdiği mücadele sonucunda bu kanun komisyondan geçti. Önümüzdeki hafta inşallah meclise gelmesini bekliyoruz. Komisyonda 'önce insan, önce çocuk' diyen tüm vekillere teşekkür ediyoruz' dedi.'EŞİMDEN VE KIZIMDAN BAHSETTİ. MÜCADELE İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'Baba Murat Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış bir babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir' açıklamasına işaret ederek şunları söyledi:'Bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama vatandaşına önem verdiğini gösteriyor. İnce ayrıntılara dokundu. Eşimden ve kızımdan bahsetti. Bu konunun halkımızı ne kadar yaraladığını, büyük bir sorun olduğunu ve buna karşı göstermiş oldukları destek ile mücadele için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamalarını yaptığında kendisini ayakta alkışlayan tüm vekillere ve tüm vatandaşlara, başıboş köpek konusunda bizlere destek veren tüm üye ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı mücadeleyi bu kararın meclise geldiğinde de göstermelerini rica ediyorum.''DİK DURUŞUNU VE ÖNCE İNSAN DEMESİNİ DEĞERLİ BULUYORUZ'Son 28 ayda 25 çocuğun bu problemler yüzünden hayatını kaybettiğini aktaran Pınar, 'Bir başka Mahra daha olmasın diye mücadele ederken son 28 ayda 25 çocuğumuzu kaybetmemiz çok acı verici. Cumhurbaşkanımızın bu başıboş köpek sorunu konusunda dik duruşu, asala kimseye taviz vermemesi, dik duruşunu ve önce insan demesini çok değerli buluyoruz çünkü birçok parti vekili bunu diyemedi' dedi.'ALİ BABACAN VE FATİH ERBAKAN'IN AÇIKLAMALARI BİZE VERDİKLERİ SÖZDEN DÖNDÜKLERİNİ GÖSTERİYOR'Son olarak bir sitemi olduğunu sözlerine ekleyen Pınar, 'Daha önce Ali Babacan Bey ile görüşme yapmıştık. Sokak köpeklerinin toplanması konusunda her türlü desteği vereceklerini iletmişlerdi. Fatih Erbakan Bey ile de birebir görüşme yapmıştık. Kendisi de aynı açıklamaları yapmıştı, bu konuda her türlü desteği vereceğini söylemişti. Seçimlerden önce de bu açıklamaları yaptılar ancak son günlerde yaptıkları açıklamalar, vatandaşlara verdikleri vaatlerden döndüklerini, bizlere verdikleri sözden döndüklerini gösteriyor. Siz bir parti başkanısınız verdiğiniz sözden dönmemeniz gerekiyor. Sizin de önce insan demenizi beklerdim, bunu diyemediniz. Önce insan demeniz için meclisi yasayı oylayacağı gün sizin de orada olup önce insan demenizi bekliyorum'TUNAHAN'IN BABASINDAN DA TEŞEKKÜRAnkara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmadan gurur duyduğunu ifade ederek, 'Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.Geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, geçtiğimiz hafta sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini takip etmek için 'mağdur aile' sıfatıyla Meclis'e gitti.Görüşmeler sırasında yasaya karşı olan bazı muhalefet milletvekilleri ile 'mağdur aile' sıfatı ile davet edilen aileler arasında gerginlik yaşandı.'MİLLETVEKİLLERİNİ 8 SAAT BOYUNCA SAYGI ÇERÇEVESİNDE DİNLEDİM'Yılmaz, 8 saat boyunca milletvekillerini saygı çerçevesinde dinlediğini, zaman zaman ise konuşmalardan etkilenerek müdahale etmek istediğini ifade ederek, 'Avukatımız, 3 ya da 4 defa 'sabret Halil Bey sıra size de gelecek' dedi. Mahra'nın babası Murat Bey'e 'dayanamıyorum' dedim. O da bana 'sakin olun', biz mağdur aile olarak geldik ve mağdur aileler nerede dediklerinde biz burada olmazsak olmaz' dedi. Onun konuşmasından sonra üç dört gün bile kalabilirdim. Zannedersem CHP Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz, 'Çocuklarınıza sordunuz mu? Tarih bu kanlı yasaya tanıklık edecek' dedi. Benim tek amacım söz hakkı almaktı. Zaten umudum da bitmişti, kalmamıştı. Daha sonra tekrar döndü. Çocuklarımızdan bahsetti. 'Çocuklarınıza sordunuz mu?' dediğinde 'ben sordum' diye seslendim. Daha sonra ise bir tane milletvekilimiz 'sen kimsin?' diye seslendi ama kim olduğunu tam olarak hatırlamıyorum' ifadelerini kullandı.'ÇOK BASKI VE TAHRİK VARDI'Mağdur aile sıfatı ile komisyonda yer aldığına değinen Yılmaz, 'Çok baskı vardı, çok tahrikler vardı. Masalara vurmalar, ses yükseltmeler oldu. Ben daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmadım' diye konuştu.Öte yandan Yılmaz, yasa teklifinin Genel Kurul'da kabul edilmesine kadar sürecin takipçisi olacağını ve kendilerinin yanında olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMAYI GURURLA DİNLEDİM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBBM'de bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı gururla dinlediğini ifade eden Yılmaz, 'Ben iyi ki onun izinde gitmişim. İyi ki ona güvenmişim diyorum. Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ben de iyi değilim. Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı gibi hani orada bir kişi de çıkıp bize sözlü sahip çıksaydı. O beni çok üzdü abi. 'Çocuklarımızı alet etmeyin' diyen milletvekilinin sesi kulaklarımda çınlıyor. Çocuklarımızı alet etmeyelim de çocuklarımızı kurban mı edelim? Bunu mu istiyorlar?' dedi.'CHP'DEN ÖZÜR MAHİYETİNDE KİMSE ARAMADI'Komisyonda yaşanan tartışmanın ardından CHP'li bir milletvekilinin ilerleyen günlerde telefonla kendisine ulaştığını söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:'Milletvekilimizin asistanı aradı ve görüşmek istedi. O gece telefon numaramı istemişler, vermiştim. Sonra milletvekilimiz 'Genel Başkanımızla görüşmek ister misin?' diye aradı. Ben hiçbir siyasetçide görüşmek istemiyorum. Herhangi bir özür mahiyetinde arayan olmadı.'