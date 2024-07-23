Adana'da önceki gün içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araç içindeki Veysel Aydoğmuş (37), 18 yıllık eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan (16) ile Mete (13) Aydoğmuş yaşamını yitirdi.Hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile Adana'nın Kozan ilçesinde de toprağa verildi. Öte yandan Aydoğmuş ailesinin içerisinde bulunduğu aracın kontrolden çıkıp, köprüden baraj gölüne düşerek can verdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, 21 Temmuz'da, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda şef olarak çalışan Veysel Aydoğmuş, fabrikada işçi olan eşi Emine ve 2 çocuğuyla birlikte pikniği gitmek için evden çıktı.Veysel Aydoğmuş, 01 JG 944 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.Otomobil, beton dubalar ve demir korkulukları aşarak Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve su altı ekibi sevk edildi.Gölde çalışma başlatan su altı polisi, önce Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saat sonra göle düşen aracın yeri tespit edildi.Gölde facia yaşandı! Aile yok oldu: Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı...18 metre derinlikte olan otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne Emine en son da baba Veysel'in cansız bedeni çıkartıldı. Aydoğmuş ailesi Adana'nın Kozan ilçesi Kızıllar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.Öte yandan kazanın görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, düz yolda ilerleyen sürücü Veysel Aydoğmuş'un dış etkenlerden bağımsız şekilde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan saparak önce beton korkulukları, ardından demir bariyerleri kırıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü görüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.