CHP'li ABB'de komisyon rezaleti! 80 milyonluk zarar vatandaşın cebinden çıkacak...

Ankara'da toplu taşıma sistemindeki sıkıntılar artarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylara vatandaşlara büyük sıkıntılar çıkaran ücret toplama sitemindeki arızalar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücret toplama ihalesini yenilemesiyle zirveye ulaştı. Son olarak EGO Cep'te uygulaması aracılığı ile yapılan online yüklemelerin ücretli hale gelmesi Ankaralıyı isyan ettirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün 'EGO Cep'te' uygulamasında karta para yükleme menüsüne girildiğinde, 'daha güvenli ödeme' için güncelleme yapılacağı yönünde bildirimler geliyordu. EGO Cep'te uygulaması güncellendi fakat gerçekleşen güncelleme sonrası karta para yükleme işlemi esnasında, 'komisyon' istendiği görüldü.EGO Cep'te uygulamasıyla 10-20 lira para yüklemek isteyen Ankaralılar'dan 0,99 kuruş, 30-50 lira arası yükleme yapanlardan 1 lira 99 kuruş, 100 TL yüklemek isteyenlerden 2 lira 99 kuruş, 150 TL yükleme isteyenlerden 4 lira 99 kuruş, 200 TL'lik yükleme yapmak isteyenlerden 5 lira 99 kuruş, 500 liralık yükleme yapmak isteyenlerden ise 14 lira 99 kuruş komisyon alındığı ortaya çıktı. Her fırsatta 'sosyal belediyecilik' sloganını kullanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 'ücretsiz' olan bakiye yükleme işlemini 'ücretli' hale getirmesine Ankaralılar büyük tepki gösterdi.Seçimden hemen önce EGO Genel Müdürlüğü tarafından ücret toplama sistemi için apar topar İhale Kanunu'nun 22/C maddesiyle adrese teslim ihale yapılmış ve yalnızca 6 aylık sözleşme için belediye eski sözleşmeye kıyasla 80 milyonluk bir zarara uğramıştı. Bu sözleşmeyi imzalamak istemeyen 10'a yakın bürokrat da görevden alınmıştı. Yeni sözleşmeyle ortaya çıkan komisyon ücretleri ile de 80 milyonluk zararın Ankaralının cebinden çıkacağını göstermiş oldu.Vatandaşlar, daha önce uygulamada ödeme işlemi yaparken herhangi bir ekstra ücret ödemediklerini ifade ederken, 'Güvenli ödeme olacak denildi, komisyondan kimse bahsetmedi.' diyerek yeni uygulamaya tepki gösterdiler ve bu yanlışlığın düzeltilmesini istediler.Halis Cihan: Komisyon almaya Ankara Büyükşehir Belediyesi de başlamış. EGO Cep'te uygulaması üzerinden otobüs kartıma para yükleyim dedim, benden 1,99 TL komisyon aldı, önceden para almıyordu, kim verdiyse bu aklı, bunların hepsi aynı, halkçısı da, topçusu da popçusu da aynı, ilk seçimde yiyecekler tekmeyi, haberleri olsun.Yasemin Yalçınkaya: EGO Cep'te uygulamasından 100 TL'lik yükleme yaptım 3 TL paramı kesti yani komisyon ücretiymiş. Biz dar gelirli insanlar aldığımız asgari ücrete bir de komisyon ödüyoruz. Bu hak mı reva mı?Mustafa Şahin: Utanmaz adamlar, EGO Cep'te uygulamasında otobüsler görünmüyor, kiosklar çalışmıyor, online dolumda para kesiyorsunuz, yandaşı eşi dostu zengin etmek için mi işleyen sistemi bozdunuz. Yeni sistem getirmeyi niye beceremediniz?Mert Sade: EGO Cep'te uygulamasında 'sistem iyileştirmesi' diye 6 aydır reklam yaptığınız iyileştirme her işlemden komisyon alıp ağababalara bir rant kapısı daha açmak mı? Vatandaşın her işleminde komisyon alınarak iyileştirilen sistemi siz şimdi iyileştirmiş mi oluyorsunuz?İsmail Haziran: EGO Cep'te uygulaması güncellendikten sonra yeni sistem 20 TL'ye kadar 0,99, 30 TL'de de 1.99 TL işlem ücreti kesiyor. Yükleme tutarı arttıkça bu işlem ücreti de artıyor. 100 TL yüklemek istedim 2,99 işlem ücretiyle karşılaştım. Eskiden işlem ücreti yoktu. Neye istinaden böyle bir ücret kesiliyor? Haydi kesiyorsunuz neden sabit bir ücret yok? Zaten otobüsler tıklım tıklım dolu. Üst üste gidiyoruz resmen. Bir de üstüne ek işlem ücreti mi ödeyeceğiz! Bu işlem ücretini ödemek istemiyorum.Aykut Yazı: EGO sistem değişikliği ile karta para yüklemeye ücret alıyor artık. Bu nasıl bir iş, anlamadım. Bu mu belediyecilik? Saçmalamışlar. Buradan acil olarak bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz. Zaten fiyatlar uçmuşken, bir de saçma sapan işlerle insanlara yük getiriyorlar.Sevtap Ünlen: EGO cepte uygulaması güncellemeden önce işlem ücreti alınmazken şimdi işlem ücreti alınıyor. Teknoloji çağında herkes internet üzerinden işlerini hallederken bu uygulamaya getirilen işlem ücreti hangi kanun, yönetmelik maddesine istinaden konuldu açıklayabilirler mi?Eren Cantürk: Kızılay metroda para yükleme cihazlarının hepsi bozuk, sıra bekleyerek boşuna zaman kaybediyoruz. EGO Cep' te uygulamasından yüklemeye çalışıyoruz, kart numarası hatalı diyor . Otobüse binemedim. Teşekkürler.Zeliha Güneş Topbaş: EGO Cep' te uygulamasına işlem ücreti kesmek seçim sonrası projenizdi sanırım. Ama bu işlem ücreti sizden kesilir.