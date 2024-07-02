Araçlara yeni sistem: Herkes taktırmak zorunda...

Avrupa Birliği, trafik güvenliği önlemleri almaya devam ediyor.Son olarak yeni otomobillerde “Olay Veri Kaydedici” (EDR) veya halk arasında bilinen adıyla “kara kutu” kullanımını zorunlu hale getirme kararı aldı.Alınan karara göre, Temmuz 2024 tarihinden itibaren AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerde EDR cihazının bulundurulması zorunlu hale gelecek.Bu cihazlar, kaza anında aracın hızı, fren durumu, konumu ve güvenlik sistemlerinin durumu gibi verileri birkaç saniye boyunca kaydederek kaza analizlerine yardımcı olacak.Yeni düzenleme kapsamında, 8 koltuğa kadar olan M1 sınıfı binek otomobiller, ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen kamyonetler de dahil olmak üzere N1 sınıfı ticari araçlar da EDR cihazını kullanmak zorunda kalacak.EDR (Olay Veri Kaydedici) olarak adlandırılan kara kutu sistemi, aracın hava yastığı sistemine entegre olacak ve sürücü tarafından kapatılamayacak.Sistem, kaza anında hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde otomatik olarak devreye girecek ve kaza öncesi ve sonrası 30 saniyelik süre boyunca hız, fren durumu, araç pozisyonu, titreşim ve gömülü güvenlik sistemleri verileri gibi bilgileri kaydedecek.Ayrıca, kaput açıldığında veya araç yatay veya dikeyde 8 km/saat'ten fazla hızlanmada da EDR sistemi aktif hale gelecek.