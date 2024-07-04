PKK'ya ağır darbe! Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısıyla terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi. Yıl başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 327'ye yükseldi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün akşam Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatıyla aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Harekat ile PKK'nın mağara, sığınak, depo olarak kullandığı 37 hedef imha edildi. Operasyonda büyük oranda yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı vurgulandı.Öte yandan güvenlik güçleri sınır bölgelerinde de göz açtırmıyor. Son bir hafta içinde 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 kişi yakalandı. Yıl başından bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 bin 29 kişi yakalandı.Ayrıca son bir hafta içinde sınırdan geçmeye çalışan bin 216 şüpheli engellendi. Bu yıl içerisindeki engellenen kişi sayısı 63 bin 433'e yükseldi.