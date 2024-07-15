Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'da 'Millet İradesi' şaha kalktı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi millet iradesinin şaha kalktığını belirterek, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Erdoğan, anıtta 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu. Erdoğan Şehitler Makamı'nı ziyaretin ardından anma törenlerinin gerçekleştiği alana geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan önemli açıklamalar:
'15 TEMMUZ'DA MİLLET İRADESİ ŞAHA KALKTI'
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek olarak bir aradayız. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.
15 Temmuz'da millet iradesi şaha kalktı.
'TİYATRO DİYENLERİ AFFETMEYECEĞİZ'
15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.
Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz