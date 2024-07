CHP'li Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi! 15 Temmuz kararı vatandaşı çileden çıkardı: CHP demek darbe demektir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tepki çekecek bir karar alınmıştı.20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı almıştı. Bu karar büyük tepkilerle karşılandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın 15 Temmuz ile ilgili anma etkinliği yapılması için Etimesgut Belediye meclisinde önerge verdiklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirtti. Yalçın; “15 Temmuz hain darbe girişimi sadece bir gruba ya da bir siyasi partiye karşı yapılmış bir darbe girişimi değildi. Ulusun tamamına, milli iradeye karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Dolayısıyla o gün sokağa çıkan milyonlar siyasi görüşüyle değil sadece milli iradeye karşı olan bilinciyle sokağa çıkmıştır. Vatanını savunmuş, milli iradesini savunmuştur. Ve bunun neticesinde o girişiminin karşısında sokağa çıkan milyonlardan 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2700 de gazimiz bulunmaktadır. Bu şehitlerin en önemlilerinden bir tanesi olan, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yapılan mücadelede simge haline gelmiş Ömer Halisdemir Etimesgut'ta ikamet etmekteydi bu ona saygısızlıktır. Ve yine bu girişiminin en önemli karargahlarından bir tanesi de Etimesgut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Okuluydu. Yine Etimesgut halkı da hain darbe girişiminin karşısında önemli bir güç göstermiş, o gün için binlerce Etimesgutlu sokağa çıkmıştır. Devamında da bütün belediyeler, bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları bu girişim karşısında kahramanlık mücadelesini anmış, şehitlerimizi yine aynı şekilde anmıştır.”CHP den önce her sene anma etkinliklerinin yapıldığını belirten Yalçın, “Tabii biz AK Parti grubu olarak Etimesgut Belediyesi'ne 15 temmuz ile ilgili program yapması için bir talepte bulunduk. Bir önerge sunduk ancak Etimesgut Belediyesi'nden gelen cevapta 15 Temmuz'la ilgili herhangi bir program anma etkinliği yapılmayacağı yönünde bize bir cevap geldi. Etimesgut Belediyesi'nin bu kararı bizi ve Etimesgutlu vatandaşlarımızı son derece üzmüştür.”ABB Ak Parti Meclis üyesi Furkan Albayrak, 'Etimesgut belediyesince valilik ve kaymakamlıklarca anma programı yapacağı bahanesine sığınarak 15 temmuz anma programı yapmama üzerine almış olduğu Kararı kınıyorum. 15 Temmuzu, millete yapılan darbe girişimini, Kahramanlığını unutturmaya çalışanlar bilsinler ki Hz İbrahim'in kıssası gibi bir damla su taşıyan karınca misali tarafımız milletimizden yanadır. CHP demek zulüm demektir geçmişte darbelere destek veren alkış tutan bir zihniyettir'Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz bu aziz milletin, egemenliğin kayıtsız ve şartsız kendinde olduğunu bütün dünyaya haykırdığı gündür. 15 Temmuz bu milletin alınmış vergileri ile bu milletin meclisine füze atanlarla, vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen yiğitlerin karşı karşıya geldiği gündür. Dolayısıyla 15 Temmuz'u unutmak, sıradan bir günmüş gibi davranmak darbeci hainleri sevindirmektir. Ama görüyoruz ki CHP vatan hainlerini sevindirmeyi kendine görev edinmiş. Her fırsatta Teröristlerle ittifak yapanlardan ve aynı masaya oturanlardan da başka bir şey beklenmezdi zaten. Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar. Bunun için Etimesgut Belediyesi tarafından alınan bu akıl tutulması niteliğindeki karardan bir an önce dönülmeli, içerde ve dışarıdaki düşmanlara karşı birlik ve beraberliğimiz en güçlü şekilde gösterilmelidir. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. 7 yıl değil 70 yıl daha geçse o günü unutturmayacağız.”Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çamlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Arif Yağcı karara tepki gösterdi ve şunları söyledi: “15 Temmuz'da millet olarak birlikte büyük bir mücadele verdik. Onlar tankla, uçakla, silahla geldi. Biz de imanımız ile kamyonumuz ile otobüsümüz ile geldik. Onlar meydana ihanetle çıktılar biz ise ‘'vatan sevgisi imandandır'' diyerek çıktık. 15 Temmuz bir duruştur. Darbeci hainler karşısında, tankların karşısında, yiğitçe bir duruştur. Ancak CHP' de bu duruşun olmadığını görüyoruz. 27 Mayıs' ta devletin seçilmiş başbakanı asılırken alkış tutanlar, 15 Temmuz'da tankların arasından geçip TV karşısında avuçlarını ovuşturdu. Çünkü CHP budur. CHP demek darbe demektir. Valilik ve Kaymakamlığın düzenleyeceği etkinlikleri bahane ederek herhangi bir program yapmamak bu duruşa yakışmaz. Ankara halkı o gün en şanlı direnişlerden birini gerçekleştirdi. Özellikle Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler bölgesinde kardeşlerimiz tanklara karşı gövdelerini koydu. Onlarca kardeşimiz şehit oldu. 15 Temmuz'u unutmak orada şehir düşen kardeşlerimizin kemiklerini sızlatır. O günü unutturmayacağız çünkü unutulan darbe tekrarlanır.”Salih Erol: Etimesgut Belediye Başkanı'nın bu kararı, 15 Temmuz'un önemini anlamadığını ve art niyetli bir tutum sergilediğinin net göstergesi. Şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.Ayhan Erdal: Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. 15 temmuz gecesi kadeh kaldıran, tankları alkışlayan, sela okuyan imama saldıran, bankamatik sırasına geçen, TV karşısında kahve içen bunlar değil mi?Kemal Ahmet Olcay: Kökleri 300 yıl öncesine dayanan mandacı CHP ve onun halkını ayaktakımı gören sosyete budalası yandaşlarından ne beklenir? CHP milli değildir. Maddiyeci kafa yapısının ürünü CHP Amerika-Avrupa misyoneri bir oluşumdur.İlknur Çoban: CHP'liler niye kutlasın? Seçimlerde hiç bir zaman CHP FETÖ ile PKK ile şöyle mücadele edeceğim dedi mi? hayır! Seçimlerde FETÖ ile PKK CHP'ye destek verdi.Namık Kemal Acar: Daha bu başlangıç! Kontrollü darbe diyen partinin belediye başkanından başka ne beklenir ki?Cemal Yılmaz: 15 Temmuz'u kutlamama kararı aldıklarını duyduk. Yani iyice DEM'lenmişler!Ferhat Aslan: Olası bir iktidar durumlarında 15 Temmuz u tarihten bile silerler. Kimsenin şüphesi olmasın.İlker Karatay: Parti başkanı tankların yanından sıvışmış, Bakırköy'de çay içip canlı yayında FETÖ izliyordu.