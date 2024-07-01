Kayseri'de Suriyeli çocuğa istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu I.A., 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi.TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polis ekipleri de kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.İstismar olayının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaylara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Tuvalette amcasının kızı 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 26 yaşındaki Suriye uyruklu İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.