CHP’li belediyenin yüzde 500’ün üzerinde yaptığı zamlar mahkemeye taşındı

AK Partili ve MHP'li Ortahisar Meclis Üyelerince Trabzon İdare Mahkemesine yapılan başvuruda, yapılan zamların yürütmesinin durdurulması ve sonrasında da iptali istendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Zeki Kavanoz ve MHP Grup Başkan Vekili Abdurrahman Kınalı ile beraber Trabzon Adliyesine gelen meclis üyeleri yapılan zamlarla ilgili Trabzon İdare Mahkemesi Başkanlığına dilekçe verdi.Verilen dilekçede davacı kısımda AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri; Faruk Kanca, Hayati Yavuz, Coşkun Şahin, Dündar Ayyıldız, Ufuk Hoş, Zeki Kavanoz, Yavuz Şanver, Dursun Ali Özderya, Hüseyin Canım, Hayrullah Bayraktar, Nahide Cihan, Abdurrahman Kınalı, Semih Bulutoğlu, Ali Ekber Turan ve Ayşe Kabadayı yer aldı.Dilekçenin davacı kısmında ise, Ortahisar Belediye Başkanlığı yer alırken, davanın konusu: '2024 Yılı Gelir Tarifesinde güncelleme yapılmasına ilişkin, Ortahisar Belediye Meclisinin 05.06.2024 tarih ve 536 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve nihayetinde iptali talebimizdir' şeklinde açıklandı. Mahkemeye yapılan başvurunun ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Zeki Kavanoz ve MHP Grup Başkan Vekili Abdurrahman Kınalı bir basın açıklaması yaptı.AK Parti Grup Başkan Vekili Zeki Kavanoz, 'Burada Ortahisar Meclisi olarak, halka karşı olan sorumluluğumuz gereği, geçen ay mecliste yapılan İmar ve yeni eklenen kalemlerle alakalı ortalaması yüzde 500 civarında olan zamlarla alakalı bulunuyoruz. Geçen ay içinde meclisimizde bu konularda istişare edip uzlaşıcı yol bulmaya çalışalım dedik. Çünkü bu konularla alakalı 31 Aralık tarihi itibariyle zam yapılmıştı. Hem bütçe düzenlemesi, görüşmeleri yapılmadan bu zammın doğru olmayacağını düşünerek bu konuda kanaatlerimizi ortaklaşa bildirdik. Yapılan görüşmelerde yüzde 10 - 20 gibi indirim uygulayabileceğini söyleyince CHP Grubuna biz de, 'Yüzde 500'lük artışa yüzde 10 - 20 indirimin cevabını veremeyeceğimizi' bildirdik.MHP Grup Başkan Vekili Abdurrahman Kınalı ise, ' Dün mecliste ifade ettiğim gibi, bir araya gelelim, Mahkeme sürecini başlatmada makul ve mantıklı şekilde meclis üyeleri ile birim fiyatları mütala edelim, belli bir rakamlara aşağı çekerek, uzlaşı sağlayalım diye cümlelerinizi sarf ettik. Dün ki konuşmada bir karşılık gelmedi. Sayın başkandan beklentim şuydu. Geçmişte burada bir kaç belediye başkanıyla çalıştık. Sayın Ahmet Metin Genç ile arasındaki fark şudur. Ben bir MHP Grup Başkanı olarak söylüyorum: Her zaman Ahmet Metin Genç uzlaşıcı tavrını, hangi siyasi görüş olursa olsun, hangi olay veya problemli sıkıntılı olay gösterirdi. Olay olduğunda bir araya gelelim, uzlaşalım, komisyonlara havale ederdi uzlaşıcı tavırla ortak karar çıkarıldı. Dün ki konuşmamda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'dan 'bir araya gelelim, mahkeme sürecini başlatmadan makul ve mantıklı şekilde fiyat belirleyelim, aramızda bu işi bitirelim cümlesini beklerdim'. Artık bu durum için müracaatımızı yaptık. Yürütmeyi durdurma kararı çıkar çıkmaz bilemeyiz' dedi.