Adalar’daki minibüs krizi büyüyor! Ada sakinleri suç duyurusunda bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT genel müdürü İrfan Demet hakkında 'Görevin gereklerini yerine getirmede ihmal', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' ile 'Kıyı Kanunu'na muhalefet' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.Suç duyurusu dilekçesinde, adaların tamamının 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edildiği ifade edildi. Koruma altına alınan bölgeye yasal dayanağı olmaksızın motorlu araç sokulduğunu belirtilen dilekçede, İmamoğlu'nun 24 Haziran'daki açıklamasında yolcuların güvenliğini yok sayarak yasaların izin vermediği işlemi eylediğini kabul ettiğini dile getirdiği yer aldı.Dilekçede, adalarda toplu taşımaya ihtiyaç duyulmadığı, adaların çöp sorunu olduğu ve çözülemediği öncelikli çözümün çöp sorunu olduğu kaydedildi. Dilekçede ayrıca İETT tarafından Heybeliada ve Burgazada'nın kıyılarına otobüs peronları inşa edildiği, tel ve çitle çevrilerek bu alanların kullanımının yasal dayanağı halka olmadan kapatıldığı belirtildi. Bahsi geçen alanların İBB'ye tahsis edilmediği ve adaların kıyı imar planı bulunmadığına dikkat çekildi.Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan ada sakinlerinden Dolunay Baykul, Prens Adaları olarak bilinen adaların dünya için korunması gereken sayılı alanlardan biri olduğunu, 2020 yılına motorlu araç trafiğine kapalı 24 bölgeden biri olduğunu belirtti. Baykul, 'İBB ada sakinlerinin itirazına rağmen toplu taşıma bahanesiyle tescilsiz, lisanssız minibüsler getirmiş, bunlara 15 Haziran'da adalıların 'Azmanbüs' adını verdiği lisanslı minibüslerin eklendiğini' söyledi.Adalılar tarafından protestoların yapıldığını ifade eden ada sakini, 'İmamoğlu açıklamasında toplu taşıma hizmetinin ada sakinleri için gerekli olduğunu söylemektedir. Ancak Büyükada'da bile şehir merkezine en uzak nokta 1 kilometreden azdır. Ada sakinleri ulaşımda bir sıkıntı çekmiyor. Adalar'da toplu taşıma adalılara değil, turizme hizmet vermektedir. İBB Başkanı, halkı yanıltmak amacıyla bilgi kirliliği yaratmaktadır' diye konuştu.Toplu taşımanın ücretlendirmenin fahiş fiyatlarda olduğunu, yaşlı veya öğrencilere de herhangi bir indirim uygulanmadığına değinildi. Son olarak küresel ekolojik krizden bahsedilirken 'İBB'nin anti-demokratik uygulamaları motorsuz adalarını kaybetmektedir' denildi. Ada sakinleri slogan atarak açıklamalarını sonlandırdı.