İslam Memiş'ten 'gram altın' uyarısı! Bu tuzağa düşmeyin

İslam Memiş, 'Borsa İstanbul 10 bin 390 puanda. 10 bin 400 puanda takıldı. Borsa tarafında kazançların vergilendirilmesi haber akışları ile baskılanma oluyor. Tepki alımları cılız kalıyor' dedi.Memiş, şöyle devam etti: 'Dolar kuru stabil. 32.58'de. Dolar endeksinde de 105.45 var. Burada da sakin bir seyir var. Eylül itibarıyla dolar uçacakmış beklentileri var. Buna inanıyorlar. Doların bir yatırım aracı olmadığını her videomda ifade ediyorum. Birikim akla gelince dolar akla geliyor. Dolar TL kurundaki değer artışlarından bahsetmiyorum, doların getirisinden bahsediyorum. Türk Lirası karşısındaki 40-45 lira bantlık değer beklentimiz devam ediyor ama karşısında gram altını, gümüş de hesaplamak lazım. Bunu yapmayan doları yatırım aracı olarak görüyor.'İslam Memiş, altınla ilgili tahminini ise şöyle açıkladı...'Gram altın serbest piyasalarda 2460-2470 lira aralığında. Ufak da olsa yukarı yönlü hareketlilik var. Ons altın daha yatay. Bu kez makası açıyorlar. Ucuz almayı fırsat gördürmüyorlar. Fiziki altın tarafta makas aralığına dikkat etmek gerekiyor.TL'ye geçenlere ne satın aldın diye sorduğumda yüzde 80'i araç alımı, diğerleri tarla ve ev aldığını söylüyor. Araç satışlarında son 1 aydır hareketlenme var, TL'ye dönenler araç alıyor.TÜİK enflasyonu hazırlayacak. Düşüş göreceğiz. Ekonomi yönetimi yüzde 50 aşağısında yılın bitirileceğini ifade ediyor. Enflasyon tarafında bir düşüş bekleniyor yıl sonuna kadar. Bu rakam zam noktasında da önemli. Emekliler, memurların zam farkları belli olacak. Ara fark zamları da belli olacak. Yurt içi piyasalarda enflasyon açıklanacak. Enflasyonla birlikte hesaplama yapan arkadaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetiminin yüzde 50 altında tahmini var. Gelecek yıl da devam edeceğini iddia ediyorlar. Benim nazarımda TÜİK verisi mi hanehalkı mı, tabii ki piyasanın enflasyonuna daha çok odaklanmak lazım. Ben geçici bir enflasyon olacağını tahmin etmiyorum.'