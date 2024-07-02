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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Ekleme: 2.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 2.07.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ihracat artışına ve dünya ihracatından aldığı paya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

'Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor. Artan pazar payımız, dünya ekonomisinde yaşanacak canlanmanın ihracatımızda çarpan etkisini artıracaktır. İhracatçılarımızı ve onlara destek olan kurumlarımızı kutluyorum.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor