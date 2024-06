Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya'ya döndü

Türkiye, uzayda adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizin ikinci insanlı uzay misyonu da geride kaldı. New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan 'VSS Unity' yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.18.40'TA İNİŞ YAPTITürkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı 'VSS Unity' yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik 'Galactic 07' ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.'ASTRONOTUMUZUN ÇALIŞMALARINI HEYECANLA TAKİP EDİYORUZ'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, 'Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.GÖREV PEÇİNİN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN ANLAMLARIUzay yolculuğu öncesi Bakan Kacır ile görüşen Atasever kıyafetinin üzerindeki görev peçine ilişkin şu bilgiyi verdi:'Peçimizin üzerindeki VSS Unity uzay aracı, Dünya'dan uzaya doğru bir seyahat içinde. O seyahatte de ona eşlik eden Dünya'nın 7 farklı noktasından çıkan 7 kıtayı temsil eden çizgiler var. Bu çizgiler, VSS Unity uzay aracının arkasında birleşiyorlar. Bunlar, uzay çalışmalarının birleştirici yanını temsil ediyor.Aynı zamanda Galactic 07 misyonu kapsamında biz, 7 farklı bilimsel deney icra ediyor olacağız. Bu 7 çizgi, aynı zamanda onları da temsil ediyor. Tabii ki armamızın en üstünde bayrağımız var. Bayrağımızın hemen altında da yapacağımız bilimsel deneyleri temsil eden bir atom sembolümüz var.Türkiye'nin gelecek hayallerine, uzay hedeflerine göz kırpan bir minik hilal de peçimizin sağ üst köşesinde yer alıyor. Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılını temsil eden logomuz da peçimizin en tepesine yerleştirilmiş biçimde. Dünya haritasının üzerinde de Türkiye'yi ayrıştırmış, turkuaz rengiyle de görüyoruz. Ayrıca 13 tane yıldızımız var.Bu yıldızlarımızın yerleşimi Zümrüdüanka kuşunun gökyüzündeki yıldız yerleşimini temsil ediyor. Bu da küllerinden yeniden doğmayı, geleceğe umutla bakmayı temsil eden bir sembol olarak peçimizin üzerinde yer alan unsurlardan.'GÖREV BAŞARILIAstronot Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu 'VSS Unity' yörünge altı aracı iniş yaparak seferini tamamladı. Türkiye Uzay Ajansı, görevin başarılı olduğunu duyurdu.YOLCULUK CANLI TAKİP EDİLDİTürkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuşun özel yayını Kocaeli, Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya ve Samsun'da bulunan bilim merkezlerinden canlı olarak takip edildi. Türk Astronot ve Bilim Misyonu (TABM) kapsamında planlanan Yörünge Altı Uçuşu'nun TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleşen özel yayınını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, TÜBİTAK UZAY yetkileri Sadık Murat Yüksel ve Can Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç izledi.YOLCULUĞUN ARDINDAN TÜRK BAYRAĞI AÇTIYörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.New Mexico'daki Spaceport tesisine iniş yapan 'VSS Unity' yörünge altı aracından çıkan Atasever, 'Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum.' diyerek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu.Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya'ya döndüDaha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi.Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, 'Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin.' diye konuştu.Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, 'Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı.' ifadesini kullandı.FİLİSTİN KEFİYESİ DİKKAT ÇEKTİAtasever'in göğsündeki cepte bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını çıkarırken, cebinde aynı zamanda kefiye taşıdığı da görüldü.