İstanbul'da esnaf elektrik kesintilerine isyan etti: 2 milyon liralık zarar

İstanbul esnafı elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçiriyor.Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi'nde iki haftadır yaşanan elektrik kesintilerinden şikayet eden Sultanahmet esnafı, gün içerisinde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı zarara uğruyor.Kesintiler nedeniyle bölgede bulunan bazı oteller ve hanların müşteri kaybetmesi ve restoranlarda malzemelerin çürümesinden dolayı tepkiler çığ gibi büyüdü.Restoran işletmecisi Murat Köylü, 'Restoran işletmecisiyiz. Son iki haftada bu bölge de çok elektrik kesintisi oluyor. Malum her dükkânın da jeneratörü yok, soğuk hava deposu yok.Herkes şöyle düşünüyor beş yıldızlı otel, bir sürü apart var oteller var jeneratörü olmayan oteller var restoranlar var dükkanlar var, bunların hepsi mağdur. Her gün elektrik gidiyor, her gün bir elektrik arızası yani burası turizm kalbi, öyle var sayıyoruz ama biz turistlere bunu açıklayamıyoruz.' dedi.Köylü, 'Arıyoruz, 3 saat sonra 5 saat sonra. Çok mağdur olduk bir sürü malı çöpe dökmek zorunda kaldık. Son iki haftadır ama Allah'ın her günü gitmeye başladı artık. Bazen küçük esnaflar jeneratör alıyor dışarı koyuyor burası Afganistan'a döndü, motor sesi geliyor.Bozulan mal, et hepsi çöpe gidiyor. Milli servet bunlar çöpe gidiyor, abartısız iyi rakamlar oldu. 2 milyon arasında iki haftada zarar oldu' şeklinde konuştu.'Elektirik kesintisi yüzünden müşteri alamıyorum'Başka bir esnaf Tuncay Tokgün, 'Elektrik gitmelerinden dolayı kendi dükkânımda ağırlayamıyorum müşterilerimi. İster istemez yurt dışından telefon ediyorlar, geleceğiz mağazanızı göreceğiz diye, elektrikler kesik karşılayamıyoruz, mağduruz bu yüzden. İki haftadır nereden bakarsan 3-4 müşterim kaçtı, turizm işi yapıyorum ben' ifadelerini kullandı.Esnaf Kadir Dumlu, 'Sultanahmet bölgesinde turizm işletmeciliği yapıyorum, bu tarz işletmelerimiz var. Yaklaşık olarak 15 gündür mağduriyet yaşıyoruz, gün içerisinde akşam gece fark etmiyor sürekli olarak elektriğimiz kesiliyor.Biz burada gıda işi yapıyoruz gıda malzemelerimiz var bunların bozulmaması lazım. Sıcağa karşı korumamız lazım ürünlerimiz hep çöp oluyor. Günlerdir karşımıza muhatap bulamıyoruz, arıza sürekli devam ediyor.'Yolun karşısına elektrik gelince bu tarafta kesiyorlar'Gün boyu ve sürekli olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ciddi derecede zarar ettik biz bu işlerden. Yaz sıcağında zaten işler düşük, içeriye müşteri girmiyor zarar ediyoruz.Mesela sabah, yolun karşı tarafında elektrik yoktu oraya verdiler, burayı kestiler. Biraz sonra buraya verirler biraz sonra dedim belki 3 saat sonra belki 5 saat sonra. Buraya veriyorlar aşağı tarafı kesiyorlar' dedi.2 haftadır süren elektrik kesintilerine BEDAŞ'tan açıklama geldi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan bölgemizde, temmuz ayı itibarıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak, elektrik tüketimi geçen yılın en yüksek değerine göre yaklaşık 500 MW'lik bir artış göstermiş durumdadır.Eşzamanlı ani yükün artması ise mevcut trafo merkezlerinin ve yer altı kablolarının yüklenmesine neden olmaktadır. Nitekim, 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Fatih İlçesi'nde yer alan Alemdar, Küçük Ayasofya ve Sultan Ahmet Mahallelerini besleyen orta gerilim yer altı kablolarında aşırı yüke bağlı olarak kablo arızaları meydana gelmeye başlamış, meydana gelen arızalara 7/24 görev yapan saha ekiplerimiz müdahalede bulunarak enerji arzının en kısa sürede sağlanması için gerekli onarım çalışmaları yapılmıştır.İzleyen günlerde de aşırı sıcakların devam etmesine bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebin yüksek olması nedeniyle orta gerilim yer altı ana kablolarında benzer arızaların meydana gelmemesi, talebin yüksek seyrettiği zaman dilimlerinde yük dengelemesi yapılabilmesi için ilgili bölgedeki trafo merkezlerinde dönüşümlü olarak enerji kısıtlamasına gidilmesi mecburiyeti doğmuştur.Elektrik enerjisi arzının sürekli, yeterli ve kaliteli olarak sağlanabilmesi adına şirketimiz acil ve kalıcı çözüm için iki başlıkta aksiyonlarını planlamış ve 22 Temmuz itibariyle saha çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.Elektrik enerjisi sorunu asgari düzeye indirilecekBu kapsamda; Aksaray Mahallesi'nden Küçük Ayasofya Mahallesi'ne orta gerilim kaynak kablosu getirilerek, Alemdar, Küçük Ayasofya ve Sultan Ahmet Mahallerindeki yaşanan elektrik enerjisi sorunlarının asgari düzeye indirgenmesi sağlanacaktır.Bu noktada belirtmek isteriz ki; İstanbul'da tarihi yarımada içinde bulunan Fatih ilçesi Alemdar, Küçük Ayasofya ve Sultan Ahmet Mahalleleri başta olmak üzere eski yerleşim yerlerine ne yazık ki elektrik alt yapısı da kentin diğer ilçelerine göre daha eski tesislerden meydana gelmektedir.Belirtilen bölgenin barındırdığı tarihi özellikleri nedeniyle dağıtım şebekesi yenileme yatırımları için ilgili kurumlardan alınacak kazı ruhsat izinleri hızla gerçekleştirilmektedir.'