Devlete alçak şantaj! Uçaklar inmesin diye sistematik operasyon: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çözün' talimatını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında ele alınan konulardan biri de hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almadan çalışma eylemleri oldu. Son günlerde hava trafik kontrolörlerinin “İnisiyatif almadan çalışma” sistemine geçerek eylem başlatması uçak rötarlarının artışına neden oldu. Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gündeme getirilmesi ve acil çözüm talebi üzerine Erdoğan talimat verdi. “Bu işi bir an evvel çözün gereğini yapın ve sorumluları hesaba çekin” dedi.

Maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri 'İnisiyatif almadan çalışma' sistemine geçince seferler azaldı, rötarlar arttı. Bu durum 'şantaj' olarak değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin' dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy MKYK'da, eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti.Bakan Ersoy, Haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntıların sistemi olumsuz etkilediğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuyu en kısa sürede çözeceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceklerini söyledi.Yapılan eylemle ilgili başka bir kabine üyesinin, 'Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız' ifadelerini kullandığı belirtildi.