İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Binalarda çatlaklar, zeminlerde boşluk oluştu... 'İBB'ye başvurduk ama...'







İstanbul'da deniz kumuyla yapılan ve yılların yorgunluğu ile kendiliğinden çökmeye başlayan binalardan sonra Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.Binanın yüzeyindeki derin çatlaklara ve binaların altında meydana gelen çöküntülere rağmen demir profil ile güçlendirmeye çalışmaları dehşetin ve olası yaşanacak felaketin ihtimallerini gözler önüne serdi.İBB'DE KAPI DUVARÇatlak ve altında çökmelerin yaşandığı binada oturmaya devam eden site sakinleri binaların kentsel dönüşüme girmesi için İBB'ye başvuruda bulunduklarını ve hiçbir geri dönüşümde bulunulmadığını, dönüşüm için müteahhit ile görüşme içerisinde olduklarını kaydettiler.Küçük çaplı depremlerin yaşanmasına ve olası büyük depremin beklenmesine rağmen binayı dönüştüremediklerini belirten site sakinleri evlerinin duvarlarında ve binanın çeşitli noktalarında çatlama ve çöküntülerin meydana geldiğini site yönetimi tarafından demir profillerle kendi imkanlarınca güçlendirme yaptıklarını fakat toprak üzerine yapıldığı için çöküntülere engel olunamadığını kaydettiler.'OTURMAYA DEVAM EDİYORUZ, NEREYE GİDECEĞİZ'Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluşmasına rağmen binada oturmaya devam ettiklerini belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirttiler.Ev sahibi Cafer Sayan, 'Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceğiz? Korkunun ölüme faydası yok. Burada kiralar yüksek. Bu blokta 22 daire var, 5'er kişiden hesaplasan yaklaşık 100 kişi yaşıyordur' dedi.'BİNANIN ALTINA İNCE PROFİL DEMİRLE GÜÇLENDİRİLMEYE ÇALIŞILDI'Bahçelievler Öz Uzmanlar sitesi sakinlerinden Funda Çelik, '30 yıllık bina altlarında çökmeler yaşandığı için yönetim tarafından balkon altlarına demir profiller yerleştirildi.Ama incecik profil koca binayı nasıl taşısın odalarda çatlaklar oluştu. Korkarak oturuyoruz. İBB'ye başvurmuştuk bir cevap alamadık. Korku içinde oturuyoruz. Binaların zaman geçirilmeden dönüşmesi gerekiyor' dedi.EVLER DEPREM OLMADAN KENDİLİĞİNDEN ÇÖKÜYORKentsel dönüşüme yönelik uyarı ve çalışmaların devam ettiği İstanbul'da kendi kendine çökme riski bulunan birçok yapı olduğu belirtiliyor.Son dönemde Bahçelievler'de 27 Haziran'da aynı gün içinde 2 farklı binada çökme meydana gelmiş, 2 Haziran'da ise Küçükçekmece'de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.