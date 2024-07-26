Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgelerinde 11 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgelerinde 11 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



#MillîSavunmaBakanlığı

