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Beyaz Gazete
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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgelerinde 11 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 26.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgelerinde 11 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

#MillîSavunmaBakanlığı