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Kamuda yeni düzenleme: Birden fazla maaş uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre kamu görevlileri sadece bir görevleri için maaş alabilecek. Ayrıca, şarj edilebilen ve 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlar için ÖTV indirimi getirildi.

Kamuda yeni düzenleme: Birden fazla maaş uygulaması sona eriyor
Ekleme: 26.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Kamuda yeni düzenleme: Birden fazla maaş uygulaması sona eriyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

Düzenlemeler 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kamu görevlilerine yeni maaş düzenlemesi


Düzenlemeyle, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.

Hibrit araçlara özel tüketim vergisi teşviği

Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Kamuda yeni düzenleme: Birden fazla maaş uygulaması sona eriyor