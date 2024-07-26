Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de: Pazar geceye kadar buradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası ilk şehir ziyaretini memleketi Rize'ye yaptı.Baba ocağı Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, hafta sonunu burada geçireceğini bildirdi.Rize ve Güneysu'da devam eden hastane inşaatlarını yerinde incelemek istediğini belirten Erdoğan, şehir merkezinde büyükçe bir cami yapılacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabında yaptığı açıklamalar şöyle:'İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Rize Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde görelim istiyorum. Hem Güneysu Hastanesi hem Rize Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde izleyip bir an önce teslim edelim istiyoruz.Gelen raporlara bakılırsa Pazar günü çok yağmur var. Zaten Rize'nin bereketi bu.Şimdi artık çayı makine ile tarıyoruz. Tabi benim hemşerilerim kendine yakışanı yapar.Büyük camimizde kayma meydana geldi, yerine büyükçe bir başka cami yapacağız.'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (sağda) ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağ 3) tarafından karşılandı.