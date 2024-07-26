Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 maddelik çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda, teknolojik yatırımlar için 6 başlık altında çağrılarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin AR-GE merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan 6 maddelik bir çağrıda bulundu.
1 milyon adet üretime çıkılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısındaki 6 madde ise şöyle:
Otomotiv sektörünün gelişimine liderlik etmemizi sağlayacak elektrikli araç çağrısı.... 1 milyon adet üretime çıkmayı hedefleyen teşvik paketini devreye alıyoruz.
80 gigavat saatlik üretim için batarya desteği
Otomotiv sektörümüzün rekabet gücü için batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigavat saatlik bir üretim inşa ederek megavat saat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini de içeren bir paketi yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.
Endüstriyel boyutta 5 milyar dolarlık teşvik
Bir tanesi de çip teknolojileri, yapay zeka başta olmak üzere stratejik önemi giderek artıyor.
Bizim de çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Endüstriyel boyutta çip üretme kapasitesi hedefiyle 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini de devreye alıyoruz.
Yüzde 40'a varan oranda sermaye katkısı ve hibe desteği vermeye hazırız.
Yenilenebilir enerjiler için 2,5 milyar dolarlık teşvik
Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinleri ve bileşen konusunda iyi bir konumdayız.
Yenilenebilir enerji yatırımları Pazar potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyoruz.
Güneş'te 15 gigavatlık bir tesis kapasitesine yönelik toplam 2,5 milyar dolarlık paket. Rüzgar enerjisinde de yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz. Toplamda 1,7 milyar dolarlık bir kaynak ayırıyoruz.
Personel giderlerinin yarısı karşılanacak
Büyük teknoloji firmalarının Ar-Ge merkezlerini Türkiye'ye taşıyacak bir paketi devreye alıyoruz.
Personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız.
Togg'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip firma 10 milyar TL'nin üzerinde Ar-Ge yatırımı ile otonom teknolojilerini Türkiye'de geliştirecek.
Hedef en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı
En az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.
Açıkladığımız 6 çağrı öncelikli olarak belirlediğimiz alanlar. Bunlara ilaveten 4 başlıkta daha çağrılarımızı çok kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız.
Hit 30 programımızın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
4 nitelik aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu teşvikler için başlıca 4 nitelik arayacaklarını söyledi.
4 nitelik ise şöyle:
Yeni teknolojileri odağa alması
Yatırımlar için yeterli ölçek
Teknik yeterlilik
Teknolojik kazanım