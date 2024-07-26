Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 maddelik çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin AR-GE merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan 6 maddelik bir çağrıda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısındaki 6 madde ise şöyle:Otomotiv sektörünün gelişimine liderlik etmemizi sağlayacak elektrikli araç çağrısı.... 1 milyon adet üretime çıkmayı hedefleyen teşvik paketini devreye alıyoruz.Otomotiv sektörümüzün rekabet gücü için batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigavat saatlik bir üretim inşa ederek megavat saat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini de içeren bir paketi yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.Bir tanesi de çip teknolojileri, yapay zeka başta olmak üzere stratejik önemi giderek artıyor.Bizim de çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Endüstriyel boyutta çip üretme kapasitesi hedefiyle 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini de devreye alıyoruz.Yüzde 40'a varan oranda sermaye katkısı ve hibe desteği vermeye hazırız.Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinleri ve bileşen konusunda iyi bir konumdayız.Yenilenebilir enerji yatırımları Pazar potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyoruz.Güneş'te 15 gigavatlık bir tesis kapasitesine yönelik toplam 2,5 milyar dolarlık paket. Rüzgar enerjisinde de yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz. Toplamda 1,7 milyar dolarlık bir kaynak ayırıyoruz.Büyük teknoloji firmalarının Ar-Ge merkezlerini Türkiye'ye taşıyacak bir paketi devreye alıyoruz.Personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız.Togg'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip firma 10 milyar TL'nin üzerinde Ar-Ge yatırımı ile otonom teknolojilerini Türkiye'de geliştirecek.En az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.Açıkladığımız 6 çağrı öncelikli olarak belirlediğimiz alanlar. Bunlara ilaveten 4 başlıkta daha çağrılarımızı çok kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız.Hit 30 programımızın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu teşvikler için başlıca 4 nitelik arayacaklarını söyledi.Yeni teknolojileri odağa almasıYatırımlar için yeterli ölçekTeknik yeterlilikTeknolojik kazanım