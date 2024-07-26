Aksungur SİHA, Yunan'a F-16 kaldırttı

Yunanistan, Türkiye'nin özellikle silahlı insansız hava aracında savaş paradigmalarını değiştiren başarısıyla paniğe kapılmış durumda. İki ülkenin savaş gemileri sakin geçen 2023 yazının ardından bu hafta Çoban ve Kerpe adalarının açıklarında bir kez daha karşı karşıya geldi, öncesinde ise Kıbrıs'a deniz üssü restleşmesi yaşandı. Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasına kablo döşemek için Türk kıta sahanlığını ihlal etmeye çalışan İtalyan araştırma gemisi Ievoli Relume, Türk savaş gemileri tarafından durduruldu.Doğu Akdeniz'deki kapışmanın adresi, Türkçesi Çoban Adası olan Kasos Adası ile Türkçesi Kerpe olan Karpathos Adası'nın açıklarıydı. İki küçük adada, bölgedeki en büyük ada Girit'in hemen doğusunda yer alıyor.Yunan medyası Türkiye'nin bölgeye beş savaş gemisi gönderdiğini duyurdu, Milli Savunma Bakanlığı ise Perşembe günü Atina'nın Ankara'ya başvurup gerekli izinleri aldığını ve araştırma gemisi Ievoli Relume'un faaliyetlerini tamamlayarak kıta sahanlığından ayrıldığını açıkladı.Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ise Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatın hukuken geçersiz olduğunu savunup keşif gemisi için Ankara'dan izin alınmadığını ileri sürdü. Yunan Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin 'illegal eylemleri'ne saygı gösterilmediğini ve bundan sonra da gösterilmeyeceğini iddia etti.Yunan Kathimerini gazetesi ise, bugün 'Çoban Adası hadisesinin bilinmeyen arka planı, Türk savaş gemilerine eşlik eden drone' başlığıyla bir haber yayımladı. Habere göre, Türk savaş gemileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönerken yön değiştirip Çoban ve Kerpe adasının güneyine doğru ilerledi, bu sırada gökyüzünde Aksungur belirdi.Aksungur silahlı insansız hava aracının (SİHA) Yunanistan radarları tarafından bölgede ilk kez tespit edildiğini aktaran Kathimerini, Türk drone'u için 'özel misafir' nitelemesinde bulundu.Aksungur SİHA'nın Pazartesi gününden başlayarak neredeyse 72 saat Ege semalarında uçtuğunu bildiren gazete, yerli üretim drone'un 2022'den bu yana Türk deniz kuvvetleri tarafından kullanıldığı bilgisini verdi. Aksungur SİHA'nın gözetleme ve saldırının yanı sıra denizaltılara karşı da savaşabileceğini aktaran Kathimerini, drone'un Ege semalarında tespit edilmesi üzerine Girit'teki Yunanistan F-16'larına kalkış emri verildiğini yazdı. Yunan F-16'larıyla Aksungur'un gökyüzünde karşı karşıya geldiğini belirten haberde, gerilimin sona erdiği Çarşamba akşamüstü Türk SİHA'sının bölgeden ayrıldığı aktarıldı.Kathimerini, Yunanistan'ın Aksungur'la daha önce tanıştığını da hatırlattı. Eylül 2022'de Aksungur SİHA, Midilli ve Sakız adalarındaki Yunan deniz üslerini havadan fotoğrafladı ve söz konusu kareler Atina'da şok etkisi yarattı.