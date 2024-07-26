Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor!

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bunaltıcı bir hava hâkimdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise serinleten haber geldi. Gün içinde etkili olan yaz sağanaklarının devam etmesi bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte birçok bölgede hava sıcaklıklarının 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor.Türkiye'de bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:İstanbul 32, Edirne 31, Balıkesir 34, Sakarya 33,Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 33, Sivas 31, Denizli 39,