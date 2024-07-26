Fransa’da kırmızı alarm! Olimpiyatlar öncesi büyük saldırı: Kaosa sürüklenebiliriz!

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının 'kötü niyetli kişilerin eylemleri' nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi.Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin 'kötü niyetli kişilerin eylemlerinden' etkilendiği belirtildi.SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi.Açıklamada, 'yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının' ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, 'İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz.' denildi.Ülke basınına konuşan yetkililer, saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesine neden olacağı yorumunda bulundu.Saldırıdan, özellikle şehirleri başkent Paris'e bağlayan hatlar etkilendi. Fransa'nın kuzeyinde Paris ile Lille arasındaki seferler, Tours ve Le Mans'tan Paris'in güneybatısına yapılan seferler askıya alındı.Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Fransa'da büyük panik yaşanıyor. Paris'te açılış öncesi tren hatlarına saldırı gerçekleşti. Fransız polisi, Basel-Mulhouse Havalimanı'nı bomba alarmı nedeniyle tahliye etti.