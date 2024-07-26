Interpol arıyordu; İstanbul Polisi yakaladı… Sporculara doping satıyormuş

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte işledikleri uyuşturucu suçlarından ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan firarilere yönelik 'Aranan Şahıslar Uygulaması' yaptı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama ve Doping' suçlarından ötürü Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve 11 yıl sekiz ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander Gustafsson (32), Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.İNTERNETTEN UYUŞTURUCU SATIŞI…Sporculara doping içerikli madde ve ilaçlar sattığı iddia edilen ve İstanbul Beşiktaş'ta saklandığı adreste yakalanan Alexander Gustafsson'un üzerinden Aleksander Kawa ismine düzenlenmiş bir sahte kimlik çıktı. İsveç resmi makamlarının iade talebiyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Alexander Gustafsson'un 'Kripto Network' internet sitesi üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2022 yılında 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldığı ve uluslararası düzeyde arandığı iddia edildi. Uyuşturucu suçlarından ötürü 12 yıldan 24 yıla kadar kesinleşmiş farklı hapis cezaları bulunan sekiz firari daha operasyonlarla yakalandı. 10 yıl ve altında sürelerle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 54 firari de gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam gözaltına alınan firari sayısının 81 olduğu ifade edildi.