İşte oklu saldırganın son görüntüsü! İmama saldırmadan dakikalar önce…

İstanbul Bağcılar Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben 3 harflilerle görüşüyorum" dediği öne sürülmüştü. Saldırganın camiden çıkıp evine ok almaya gittiği anlar ve sokakta ok ile yürüdüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar Necattin Camii'nde önceki gün meydana gelen olayda Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartışmıştı.



Tartışmanın ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra geri gelerek namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu okla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan imam Dursun Kuru'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken şüpheli Muhammet F.G. gözaltına alınmıştı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Muhammet F.G. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Şüphelinin ilk ifadesinde ben 3 harflilerle görüşüyorum, yanımda 2 tane melekle geziyorum dediği öne sürüldü.



Şüphelinin olayda kullandığı ok ve yayla sokakta yürüdüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.