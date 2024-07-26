Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonlarla ilgili şok iddia... 'Futbol dünyasının paraları...'

Son dakika haberi: Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi.Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı.Kasanın daha sonra Erzan'ın o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket aracılığıyla kendi evine taşındığını, dolayısıyla paranın Candaş Gürol'da olduğunu iddia etti.Seçil Erzan, İranlı Mojtaba Haghani için, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Haghani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" demişti.Erzan'ın, Moci tarafından bir aracının içerisinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" diyordu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede davanın seyrini değiştirecek yeni detaylara yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani davanın seyrini değiştirecek iddialarda bulundu.Seçil Erzan'ı eşi vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Haghani, Erzan'ın bir fondan bahsederek 60 gün içerisinde yüzde 30 kâr getirdiğini söylediğini anlattı. Erzan'a toplamda 300 bin dolar elden para verdiğini söyleyen Haghani, "Seçil'in paraya ihtiyacı vardı. Süleyman Aslan isimli kişiden bankada senet karşılığında 10 milyon lira aldı. 14 milyonluk senede ben de kefil olarak imza attım." dedi.İddianamede Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde Moci diye bahsettiği kişinin Mojtaba Haghani olduğunu kendisine bugüne kadar verdiği paranın çok üzerinde ödeme yaptığını Süleyman Aslan isimli tefeciden birlikte para alıp geri ödediklerini belirtti.Mojtaba Haghani savcılığa verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu, kasanın ilerleyen zamanlarda o dönem erkek arkadaşı olan Avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket vasıtasıyla Kadıköy'de bulunan evine taşındığını anlattı.Seçil Erzan ile Candaş Gürol'un aralarının iyi olduğu dönemde fon vurgunu altında toplanan paraların kasada olabileceğini söyleyen Haghani, kayıp milyonların Varol'da olabileceğini işaret etti.İddiaların odağındaki Avukat Candaş Gürol SABAH'ın haberine göre iddianamede yer alan ifadeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürol, evinde para dolu bir kasa olmadığını öne sürerek "İddianın sahibi olan ve tefecilikten yargılandığını basından öğrendiğim kişiyi tanımıyorum. Kaba tabirle yolda görsem tanımam. Bu süreçte söz konusu iddia tamamen gerçek dışıdır. Akla zarar ve iftira niteliğindeki bu iddialara karşı tüm yargısal yollara başvuracağım" dedi.