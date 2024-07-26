Bakan Bayraktar'dan heyecanladıran açıklamalar: Rize'de yeni lokasyon keşfettik!

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında soruları yanıtladı. Yeni keşiflerle ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, 'Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak.' dedi.'KARADENİZ VE AKDENİZ SONRASI HEDEF EGE'Rize açığında yeni lokasyon keşfettiklerini belirten Bakan Bayraktar, 'Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak' diyerek heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2 milyon varil doğal gaz ve petrol ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, 'İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir.' dedi.'Yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor' diyen Bayraktar, bu platformun esas itibarıyla Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi artırmak için planlanan bir ünite olduğunu bildirdi.Şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliklerinin mevcut sahalarda üretimi en hızlı şekilde arttırmak olduğunu söyleyen Bayraktar, 'Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız.' diye konuştu.