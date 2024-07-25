İndirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber değer kaybederken dolar/TL kurundaki sakin seyir de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorine dün gece yarısı indirim geldi. Petrol ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü varil başına 81 dolara doğru geriledi. Dolar kuru ise yeni güne 33 liranın altında başladı.Küresel piyasalarda değer kaybeden petrol, küresel hisse senedi piyasalarındaki olumsuz duruşla beraber hazirandan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Bununla beraber Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yaklaşan bir ateşkes anlaşmasının beklentileri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.Çin'de ekonominin yavaşlaması ise talep tarafında endişelerin artmasını destekledi. EIA verileri geçen hafta 3,74 milyon varil düşüş gösterdi.Küresel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. TÜİK'in yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından akaryakıta son olarak temmuz ayının başında ÖTV zammı yapılmıştı. Böylelikle benzin ve motorinde 2 TL'nin üzerinde vergi zammı gerçekleşmişti.Dün gece yarısından itibaren motorine 1 lira 47 kuruşluk bir indirim yansıtıldı. Yeni yapılan indirimle İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,54 liradan, Benzinin litresi ise ortalama 45,1 liradan satılıyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 45.10 TLMotorin litre fiyatı: 43.53 TLLPG litre fiyatı: 22.93 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.97 TLMotorin litre fiyatı: 43.46TLLPG litre fiyatı: 22.80 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.70 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 23.10 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 46.05 TLMotorin litre fiyatı: 44.56 TLLPG litre fiyatı: 23.22 TL